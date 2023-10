Islamischer Verein will sein Zentrum in Memmingen sanieren und ausbauen

Laut einer Bauvoranfrage sollen in dem Gebäude in Memmingen auch Unterrichts- und Schlafräume für Jugendliche eingerichtet werden. Was dort gelehrt werden soll.

11.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der „Memminger Kultur- und Integrationsverein“ möchte sein Vereinszentrum in der Eduard-Flach-Straße 3 sanieren und erweitern. Das geht aus einer Bauvoranfrage hervor, die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt wurde. Dabei entspann sich auch eine Diskussion über die angedachte Nutzung des Gebäudes durch den Memminger Verein, der Teil des Verbands der islamischen Kulturzentren in Deutschland ist.

