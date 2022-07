Neues Angebot soll an der Kindertagesstätte Im Mitteresch benötigte Plätze schaffen. Die Mittel gab der Finanzausschuss frei. Was Essen in Kitas künftig kostet.

27.07.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Weil dringend weitere Plätze benötigt werden, soll die Memminger Kindertagesstätte Im Mitteresch eine Outdoor-Gruppe im Garten bekommen. Für die nötige Investition von etwa 105.000 Euro hat der Finanz- und Hauptausschuss den Weg freigemacht. Er genehmigte einstimmig die überplanmäßige Ausgabe, denn aufgrund der Unvorhersehbarkeit sind im Haushalt keine Mittel dafür eingeplant. Zudem beschloss das Gremium eine Erhöhung bei den Essenspreisen der städtischen Kindertageseinrichtungen ab September.

