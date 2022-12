Jahresrückblick in Memmingen: "Momente großer Hilfsbereitschaft“

Oberbürgermeister Manfred Schilder dankt bei Jahresschlussfeier den Bürgern in Memmingen für ihr Engagement für Menschen aus und in der Ukraine.

18.12.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Nachdenkliche aber auch hoffnungsvolle Worte prägten die Jahresschlussfeier des Memminger Stadtrats im Kreuzherrnsaal. Eingeladen waren neben den Politikern traditionell auch Mitarbeiter der Stadt und des Klinikums sowie Vertreter von Behörden und Medien.

„Wenn wir auf das Jahr zurückschauen, sehen wir vieles, was uns Sorge bereitet“, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder gleich zu Beginn seiner Rede und betonte: „Unsere Gedanken sind in diesem Moment ganz besonders bei den Menschen in unserer Partnerstadt Tschernihiw.“ Insgesamt seien in diesem Jahr 1079 Geflüchtete aus Krisenregionen in Memmingen angekommen und 656 Menschen aus der Ukraine feiern heuer das Weihnachtsfest in der Maustadt.

Beitrag zur Krisenbewältigung

Mit Blick auf die Flüchtlingssituation fand der Rathauschef aber auch positive Worte: „Wir haben Momente großer Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und Solidarität erlebt und erleben sie immer noch.“ Viele hätten Geflüchtete aufgenommen sowie Geld und Sachgüter gespendet. Für diese Hilfsbereitschaft dankte er den Memmingern. Gleichzeitig sprach der OB aber auch die Sorgen der Bürger an, die mit Preissteigerungen, Energiekrise, Zinsentwicklung und Rohstoffknappheit zu kämpfen haben. „Wir müssen diese Sorgen ernst nehmen und wir müssen daran arbeiten, dass wir unseren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten“, appellierte er an seine Ratskollegen und dankte ihnen und den weiteren Anwesenden zugleich für ihren großen Einsatz für die Allgemeinheit in diesem Jahr.

Gemeinschaft in Memmingen hat Großartiges geleistet

Wie Schilder dankte auch Fritz Tröger (FDP), der als junger Stadtrat seine Gedanken zum abgelaufenen Jahr formulieren durfte, zunächst allen Bürgern für ihr Engagement zugunsten Geflüchteter und den Einwohnern von Tschernihiw. Er erinnerte aber auch an die Corona-Pandemie. Hier habe die Gemeinschaft in Memmingen Großartiges geleistet: „Beispielsweise die vielen freiwilligen Unterstützer, die halfen, unser Gesundheitsamt zu entlasten.“ Ebenso dankte er allen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, „die tagtäglich über ihre Grenzen hinausgingen, um Erkrankte zu versorgen“. Er selbst habe in dieser turbulenten Zeit viel gelernt: „Einen Einblick in die Leistungen einer solchen Gemeinschaft zu bekommen, hat mich schon jetzt als Mensch geprägt.“

Musikalisch umrahmt wurde die Jahresschlussfeier vom internationalen Frauenchor „Silk Road“ und drei Musizierenden unter Leitung von Otfried Richter. Laut dem Chef der Memminger Sing- und Musikschule musste der Auftritt des Schulorchesters wegen mehrerer Krankheitsfälle leider abgesagt werden.

Zur Einstimmung in den Abend hatten Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh und Sylvia Schleiffer weihnachtliche Weisen gesungen. Begleitet wurden die beiden Frauen am Flügel von Stadtrat Horst Holas.

