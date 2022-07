Die Pläne für den Memminger Jahrmarkt stehen

Termine, Zeiten und Angebote: Der Jahrmarkt und der Krämermarkt sollen in bewährter Weise in Memmingen stattfinden.

26.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Jahrmarkt und Krämermarkt finden in bewährter Weise in Memmingen statt: Vom 8. bis 16. Oktober geht es in Memmingen wieder rund. Dann herrscht neun Tage Hochbetrieb mit zahlreichen Vergnügungen auf dem Memminger Jahrmarkt vom St.-Josefs-Kirchplatz bis zum Schweizerberg, teilt die Stadt Memmingen mit. Vom 11. bis 13. Oktober schließt sich der Krämermarkt vom Roßmarkt bis zum Hallhof an.

Die Öffnungszeiten des Vergnügungsparkes

Der Vergnügungspark hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag und Freitag von 12 bis 22 Uhr und Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr. Am Freitag, 14. Oktober, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Am Sonntag, 9. Oktober, ist verkaufsoffener Sonntag in der Memminger Innenstadt, so die Stadt Memmingen in ihrer Mitteilung.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".