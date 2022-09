Die Pläne für den Memminger Jahrmarkt stehen

Fahrgeschäfte und Angebote: Der Jahrmarkt in Memmingen und der Krämermarkt finden 2022 wieder in bewährter Weise statt. Die wichtigsten Informationen.

27.09.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Jahrmarkt und Krämermarkt finden 2022 in bewährter Weise in Memmingen statt. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Informationen.

Wann ist der Jahrmarkt 2022 in Memmingen?

Welche Fahrgeschäfte gibt es beim Jahrmarkt in Memmingen?

Wann sind Krämermarkt und verkaufsoffener Sonntag in Memmingen?

Vom 8. bis 16. Oktober geht es in Memmingen wieder rund. Dann herrscht neun Tage Hochbetrieb mit zahlreichen Vergnügungen auf dem Memminger Jahrmarkt vom St.-Josefs-Kirchplatz bis zum Schweizerberg, teilt die Stadt Memmingen mit. Vom 11. bis 13. Oktober schließt sich der Krämermarkt vom Roßmarkt bis zum Hallhof an.

Jahrmarkt Memmingen 2022: Das sind die Öffnungszeiten

Der Vergnügungspark hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag und Freitag von 12 bis 22 Uhr und Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr. Am Freitag, 14. Oktober, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Am Sonntag, 9. Oktober, ist verkaufsoffener Sonntag in der Memminger Innenstadt.

Eröffnet wird der Memminger Jahrmarkt von der Musikkapelle Amendingen.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Memminger Jahrmarkt?

Wie jedes Jahr gibt es auch die beliebten Fahrgeschäfte. Diese Attraktionen finden Besucherinnen und Besucher auf dem Memminger Jahrmarkt:

Westertorplatz:

„Top Spin No 1“ – Fahrgeschäft kopfüber mit eingebauten Wasser-Springfontänen

„Parkour“ - Rund- und Hochfahrgeschäft, ein rasantes Auf und Ab, mit frei schwingenden Beinen

Klassiker wie Schiffsschaukel, Kettenflieger, Kinderkarussell, Texas-Reitsalon, Dumbo-Kinderflieger, Mini-Mobil und Safari-Trip sind auch in diesem Jahr wieder auf dem Westertorplatz zu finden.

Königsgraben

„Fahr zur Hölle – Geisterbahn

„Hupferl“ – das bayerische Gaudikarussell

St.-Josefs-Kirchplatz

„Alpenrausch“ – boarisch, zünftig und lustig auf drei Ebenen.

„Münch‘s Wilde Maus“ – Familienachterbahn

„Musik Express“ – der Klassiker für Jung und Alt

Kaisergraben

„Autoscooter“

Schweizerberg

„Kindermärchenkarussell“

