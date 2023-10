Jahrmarkt in Memmingen: Neue Rampen sollen Gelände rollstuhlgerechter machen

Bisher stellten die Kabel- und Schlauchbrücken auf dem Memminger Jahrmarkt ein Hindernis für Rollstuhlfahrer dar. Nun hat die Stadt nachgebessert.

Auf Anregung der Inklusionsbeauftragten und des Behindertenbeirats hat die Stadt Memmingen für den Jahrmarkt neue Rampen für die Kabel- und Schlauchbrücken beschafft. Die bisher verwendeten Modelle stellten aufgrund der Schräge für Rollstuhlfahrer, Rollatoren, Kinderwagen und Fahrradfahrer teilweise ein Hindernis dar, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Damit die schon vorhandenen Modelle nicht nach kurzer Zeit schon durch neue ersetzt werden müssen, hat das Tiefbauamt eine Rampe entworfen, die einerseits flexibel einsetzbar und andererseits mit den vorhandenen Kabelbrücken kompatibel sei.

Vier Rampen sollen für leichteren Eingang zum Memminger Jahrmarkt sorgen

Der positive Nebeneffekt sei auch, dass diese Lösung deutlich günstiger als eine Neubeschaffung von Kabel- und Schlauchbrücken gewesen war. Die vier Rampen sollen von verschiedenen Seiten für einen leichteren Eingang zum Jahrmarkt sorgen. Die Inklusionsbeauftragte und der Behindertenbeirat begrüßen diese praktikable Lösung und loben die gute Zusammenarbeit und die rasche Umsetzung.

Weiterer Hinweis für die Menschen mit Behinderung: Die barrierefreien Parkplätze für den Jahrmarkt befinden sich dieses Jahr in der Straße Martin-Luther-Platz und zusätzlich während des Krämermarkts in der Salzstraße. Außerdem wird es auch dieses Jahr wieder barrierefreie WC-Anlagen in der Nähe des Westertors geben, so die Stadt.