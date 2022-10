Jahrmarkt in Memmingen: Was kommt eigentlich in die Zuckerwatte?

Wir haben auf dem Jahrmarkt in Memmingen nachgefragt und ausprobiert: So wird die beliebte Süßigkeit hergestellt.

13.10.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Sie klebt, ist süß und zieht wohl fast jedes Kind in ihren Bann: die Zuckerwatte. Doch wie entsteht eigentlich diese Süßigkeit? Welche Zutaten braucht es? Wir haben auf dem Jahrmarkt nachgefragt – bei Patricia Rieger von Rieger Nüsse und Kerne aus Staig.

Das braucht es für Zuckerwatte

Patricia Rieger schmunzelt. Es ist noch früh am Morgen, sie hat die Maschine gerade gerichtet. „Es braucht eine Zuckerwatten-Maschine, Strom, Zucker und die Holzstäbchen“, erzählt sie. Sie selbst stelle die weiße, also die Original-Zuckerwatte, her. Ansonsten sorgen Farbstoffe für das entsprechend farbige Aussehen der süßen Verführung.

So wird Zuckerwatte auf dem Jahrmarkt Memmingen hergestellt

Die Herstellung dauert nur wenige Sekunden. Patricia Rieger gibt Zucker in die Öffnung eines Kopfes in der Zuckerwatten-Maschine. Über eine Heizspirale werde der Zucker angeschmolzen. Durch die Drehbewegung des Kopfes wird der Zucker förmlich aus den Öffnungen im Maschinen-Kopf „geschleudert“. Feine Fäden bilden sich in der Zuckerwatten-Maschine, die wiederum von Rieger mit dem Holzstäbchen „aufgenommen“ werden. Ein paar Drehungen genügen: Fertig ist die Zuckerwatte. „Sie sieht einfach magisch aus, deswegen ist sie sicher auch so beliebt“, sagt Patricia Rieger, die seit 20 Jahren beim Jahrmarkt in Memmingen dabei ist. Übrigens: Für eine Zuckerwatte werden ein bis zwei Teelöffel Zucker benötigt.

