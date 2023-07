Jaroslav Hafenrichter bleibt beim ECDC Memmingen

Der Leistungsträger und ehemalige DEL-Spieler hat seinen Vertrag bei den Memminger Indians verlängert. Der Kader des ECDC ist dadurch komplett.

05.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Memminger Indians gehen mit Jaroslav Hafenrichter in die neue Spielzeit in der Eishockey-Oberliga Süd und haben damit ihre Kaderplanung vorläufig abgeschlossen.

Der 33 Jahre alte Deutsch-Tscheche geht in seine dritte Spielzeit am Hühnerberg. Als Führungsspieler verpflichtet, schlug der 1,82 Meter große Angreifer in seiner Debütsaison auf Anhieb voll ein. In der vergangenen Saison fiel Hafenrichter längere Zeit wegen einer schweren Verletzung aus, die ihn auch anschließend noch stark beeinträchtigte. Nun will der Linksschütze mit vollem Elan wieder zurück aufs Eis. Er befindet sich nach Angaben des ECDC „seit Wochen ohne jegliche Einschränkungen im Sommertraining“.

Hafenrichter sammelte in der vergangenen Saison 45 Scorerpunkte

Die allgemein schwierige Saison 2022/23 war gerade auch für „Jaro“ Hafenrichter keine leichte. Eine Verletzung bremste den ehemaligen DEL-Spieler früh aus und sorgte für eine notwendige Operation sowie eine längere Zwangspause. Doch er kämpfte sich zurück und kehrte bereits im Januar wieder ins Aufgebot zurück, was dem Team laut ECDC „beim Erreichen der Play-offs sichtlich guttat“. Trotz erheblicher Nachwirkungen durch seine Verletzung, die auch durch den durchgeführten Eingriff nicht gänzlich abgestellt werden konnten, steuerte Hafenrichter insgesamt 45 Punkte (18 Tore/27 Assists) für das Team bei.

Hafenrichter hat mittlerweile keine Beschwerden mehr

„Durch intensive Reha-Maßnahmen und ein speziell ausgerichtetes Sommertraining“, so die Indians, sei Memmingens Nummer 77 mittlerweile wieder ohne Beschwerden, sodass einem topfitten Auftreten Hafenrichters ab September nichts im Wege stehe.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt: „Allen bei uns ist klar, wie wichtig Jaro für uns sein kann. Wenn er fit ist, gehört er definitiv zu den besten Spielern der Liga, das hat er auch bereits bewiesen. Wir hoffen nun auf eine gute Vorbereitung und dass er möglichst von Verletzungen verschont bleibt, damit er wieder sein volles Leistungsniveau erreicht.“

Der Kader des ECDC Memmingen ist nun komplett

Durch die Zusage von Jaro Hafenrichter steht nun auch der vorläufige Kader des ECDC für die neue Oberliga-Saison fest: Drei Torhüter, neun Verteidiger und zwölf Stürmer zählen zum festen Aufgebot der Maustädter. Hauptziel bei der Kaderplanung war nach Indians-Angaben, „den Kader breiter und ausgeglichener aufzustellen“ als in der vergangenen Saison – und ihn dabei auch zu verjüngen.

Insgesamt haben die Memminger nun sieben Akteure unter Vertrag, die als U23-Spieler gelten. Laut Statuten des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) dürfen ab sofort nur noch 15 Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, die älter als 23 sind.

