Sparkasse nimmt ihren Beschluss zurück und lässt die Geschäftsstelle im Memminger Westen zunächst weiter offen. Wie der MZ-Redaktionsleiter das bewertet.

23.09.2021 | Stand: 21:15 Uhr

Glückwunsch an die Menschen im Verein „Bürger für Bürger“, in der Kirchengemeinde und überhaupt im Memminger Westen: Sie haben erreicht, dass es für die Sparkassengeschäftsstelle in der Machnigstraße zumindest einen Aufschub gibt. Respekt auch an die Verantwortlichen bei der Bank, die sich durch Argumente eines besseren haben belehren lassen. Das ist nicht alltäglich.