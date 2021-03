Jetzt müssen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden

Die marode Hurren-Trasse bei Memmingen wartet seit Jahren auf eine Sanierung. Redakteur Volker Geyer appelliert an Grundbesitzer und Stadtverwaltung.

Wenn man im Memminger Stadtrat die Lacher auf seiner Seite haben möchte, muss man nur unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ diese Frage stellen: Wie sieht es mit der Hurren-Trasse aus? Allerdings ist das Lachen, das man erntet, kein vergnügliches, sondern eher ein verzweifeltes.

Schließlich reicht die Geschichte der Hurren-Trasse bis ins Jahr 2009 zurück. Damals einigten sich die Mitglieder des städtischen Bausenats darauf, dass die marode Straße ausgebaut und zum Teil verlegt werden soll. Aber die Grundstücksverhandlungen kamen alsbald ins Stocken – und daran hat sich bis heute offensichtlich nichts geändert. Denn die mehr als marode Straße wartet immer noch vergeblich auf einen Bautrupp.

Frohe Kunde von Memmingens Oberbürgermeister

Indes kommt frohe Kunde von Oberbürgermeister Manfred Schilder, der in nebenstehendem Interview sagt: „Es fehlt nur noch an Kleinigkeiten. Wir können in ein paar Wochen zum Notar gehen.“ Na endlich – geschafft! „Heureka!“ möchte man wie einst Archimedes ausrufen – aber die Erfahrung lehrt etwas anderes. Schließlich sagte Schilder vor genau einem Jahr in einem MZ-Interview: „Es gibt jetzt die Zustimmung von allen Beteiligten für eine mögliche Trassenführung.“ Dann hörte man lange nichts mehr in Sachen Hurrenstraße – jedenfalls nichts Konkretes. So werden es die meisten wohl nicht mit Archimedes halten, sondern mit Goethes Faust: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Letztlich kann die Botschaft an die betroffenen Grundbesitzer und die Stadtverwaltung nur lauten: Kommt bitte endlich zu Potte, geht zum Notar und beendet das Trauerspiel. Dann hätten sicher nicht nur diejenigen, die regelmäßig auf der Holperstrecke fahren müssen, Grund für ein fröhliches Lächeln.

