Wie geht es nach der Schule weiter? In Sachen Ausbildung und Beruf hat die Region viel zu bieten

Wie jedes Jahr stehen viele Schulabgänger vor der Berufs- oder Studienwahl: Betriebe informieren bei der FreiraumMesse in Memmingen über die Möglichkeiten.

30.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wie geht es nach der Schule weiter? Wo kann ich als Führungskraft Karriere machen? Antworten darauf gab es am Samstag während der FreiraumMesse in der Memminger Stadthalle. Rund 60 Unternehmen informierten über Arbeits-, Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Das Angebot reichte von der Hauswirtschaft und Pflege, dem Maschinen-, Hoch- und Tiefbau bis zur Bundeswehr.

Rund 1500 Besucher erwartete Anita Gerhard vom Veranstalter „mattfeldt+sänger“. Ziel der Messe sei, „den Umkreis als Arbeits- und Bildungsort zu repräsentieren, mit allen Möglichkeiten, welche die Region bietet.“ Vom Metzgerei-Fachverkäufer bis zum Projektleiter war in Memmingen viele Berufe repräsentiert.

Abitur - und dann? Schier unerschöpfliche Möglichkeiten für Schulabgänger

Abitur – und nun? Das fragte sich auch Juline Schwärzler aus Leutkirch. Michaela Schülein vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Technikerschule Kaufbeuren informierte sie, welche Fülle von Möglichkeiten sie allein im Bereich „Ernährung und Versorgungsmanagement“ erwartet. Am Stand der Bundeswehr wurde Juline Schwärzler von Hauptmann Christoph Brückner, Kempten, über die schier unerschöpflichen Möglichkeiten in der Truppe informiert. Auch darüber, dass es nicht jeden Bereich der Bundeswehr im Allgäu gibt. Wer etwa mit Hubschraubern zu tun haben wolle, müsse das Allgäu verlassen. Bei der Medizin hingegen gebe es wesentlich mehr Möglichkeiten. Und wer Offizier werden wolle, müsse sich immer der Herausforderung der Mobilität stellen, weil auf der Karriereleiter alle drei bis fünf Jahre der Standort gewechselt werde.

Allgäuer Berufsoffensive: Schlauchwechsel bringt Schüler in Memmingen ins Schwitzen

Bei Magnet Schulz erfuhr Juline Schwärzler von Monika Müller, dass in dem Memminger Familienunternehmen zwölf verschiedene Ausbildungsberufe erlernt werden können: Im technischen Bereich etwa, als Kaufmann und als Informatikerin. Im Idealfall mache der Bewerber, die Bewerberin zunächst ein Schnupper-Praktikum, damit er oder sie sieht, ob der jeweilige Beruf passt. Jedes Jahr werden dort etwa 40 Auszubildende eingestellt: Nachwuchs für aktuell etwa 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Memmingen und Memmingerberg, die sich um die Herstellung von individuellen Elektromagneten, etwa für Dialyse- und Beatmungsgeräte, kümmern.

Lesen Sie auch

DMG Mori präsentiert sich und wirbt um Nachwuchs: Wohin sich die Branche entwickelt und was Schüler sagen Fachmesse in Pfronten

Angela Heydrich vom Wolfertschwendener Verpackungsmaschinen-Spezialist pester automation erläutert Michael Thomas aus Ottobeuren, dass die Auszubildenden eine firmeneigene Lehrwerkstatt erwartet. Das Unternehmen bildet in vielen Bereichen aus, etwa zur Fachkraft für Lagerlogistik, zum Zerspanungs-, Präzisions- und Industriemechaniker, Elektriker, Fachinformatiker und Mechatroniker.

Das Angebot an Jobs oder Ausbildungsstellen im Allgäu ist groß

Beim Legauer Naturkosthersteller Rapunzel geht es laut Ivana Palazzo hauptsächlich um Lebensmittel: Ausgebildet werden dort unter anderem Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Lagerlogisitik, Einzelhandel und Marketing: Gesucht werden für das über 25 Millionen Euro teure neue Besucherzentrum, das Ende Oktober eingeweiht wird, zudem Köche, Servicekräfte, Küchenhilfen und Barkeeper.

Was erwartet Auszubildende bei multivac in Wolfertschwenden? Darüber informierte Teamleiter Korbinian Schilling. Absolventen aller Schulformen stünden Ausbildungsmöglichkeiten zum Konstruktionsmechaniker, Elektroniker und Mechatroniker bis zum Fachinformatiker offen. Wer bereits das Abitur in der Tasche hat, kann in der Firma ein duales Studium absolvieren.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".