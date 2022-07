Jodeln, platteln, musizieren im Bauernhofmuseum Illerbeuren

Beim „Tag der Volksmusik“ im Bauernhofmuseum machen über 30 Gruppen Musik und es wirbeln Trachtler über die Tanzböden. Wer die „Schwäbische Nachtigall“ bekam.

12.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Beim „Tag der Volksmusik“ wurde an allen Ecken und Enden des Schwäbischen Bauerhofmuseums Illerbeuren ( Unterallgäu) nicht nur fleißig musiziert: Viele Volkstanzgruppen in ihren bunten Trachten und knackigen Lederhosen zeigten auf mehreren Bühnen historische Tänze und Schuhplattler. Auch wurde vielfach gesungen und gejodelt. Und beim Abschluss zur dreimaligen Verleihung des Volksmusikpreises des Bezirks „Schwäbische Nachtigall“ (siehe unten) gab es vom Preisträger Erich Sepp für alle Festgäste sogar noch eine kleine Gesangsstunde im Jodeln.

Flügelhörner und Trachten

Nicht nur zu hören gab es viel mit feinen Saitenklängen und wohlklingenden Tönen aus Flügelhörnern oder Bariton im weit verstreuten Museumsgelände in, vor und hinter den historischen Häusern. Auf mehreren Bühnen zeigten Volkstanzgruppen in ihren historischen Trachten flotte, altüberlieferte Tänze – die auch mal verkörperten, wie sich im Leben Führungsmodalitäten schnell ändern können: Der Gebirgstrachten Erhaltungsverein Bad Grönenbach etwa führte – sehr zur Erheiterung der zahlreichen Besucher – den sogenannten Siebensprung auf, bei dem sich die anfängliche Dominanz der Burschen in flehentliches Bitten wandelt und schließlich mit einem Klatsch auf ihrem Allerwertesten am Boden endet.

Die Bad Grönenbacher Trachtler zeigen beim Siebensprung, wie es den Männern nach sieben Ehejahren auch mal gehen kann ... Bild: Franz Kustermann

Unter Vorplattler Roland Endres zeigten die Trachtlerinnen und Trachlter auch die Sternpolka: einen mitreißenden Tanz, der von den Bad Grönenbacher Trachtlern extra für den Abschluss von Olympia München 1972 – also vor genau 50 Jahren – einstudiert wurde.

Ohne Unterbrechung traten jeweils eine halbe Stunde lang Gruppen mit Livemusik auf. Etwa die flotte Volkstanzgruppe Aichstetten in ihren historischen Trachten oder die Volkstanzgruppe Winterstettendorf – stets abwechselnd auf der Bühne im Alten Museumsdorf und hinter „Technik auf dem Land“. Und wenn der Musikant der Volkstanzgruppe ausfiel – wie etwa bei Winterstettendorf – dann wurde improvisiert und zum Ersatz einfach „Konservenmusik“ aufgelegt.

Zahlreiche Verpflegungsstellen

An zahlreichen Verpflegungsständen war für das leibliche Wohl von Besuchern und Akteuren bestens gesorgt, etwa vor der frisch sanierten und erstmals wieder geöffneten (aber noch nicht möblierten) Sölde Siegertshofen. Es bewirteten etwa der Männergesangsverein Illerbeuren-Dickenreishausen, die Landfrauen aus dem Illerwinkel, Familie Müller an der Pumpstation und am Gromerhof sowie die Torfwirtschaft Otto Hamp.

Für alle, die den Weg bis nach ganz hinten im Museumsgelände fanden, gab es auf der Bühne an der Kegelbahn eine Tanzanleitung und -vorführung von den Unterillertalern aus Kempten; mit Tanzmusik vom „Allgäuer Duranand“. Alle Tänzerinnen, Tänzer und solche, die es noch werden wollten, waren dort herzlich auch zum Mittanzen eingeladen.

Volksmusikpreis des Bezirks „Schwäbische Nachtigall“

Der Volksmusiktag bot für den Bezirk Schwaben wieder eine ideale Bühne für die Verleihung der „Schwäbischen Nachtigall“, dem volksmusikpreis des Bezirks Schwaben. Den Bronzevogel überreichte stellvertretende Bezirkspräsidentin Barbara Holzmann an:

Erich Sepp: 26 Jahre lange Leiter der Abteilung Volksmusik beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege in München

Marktoberdorfer Stubenmusik: Tritt bereits seit 45 Jahren in derselben alpenländischen Besetzung mit Zither, Hackbrett, Gitarre und Kontrabass auf; bei vielerlei Anlässen wie etwa Hochzeiten oder Maiandachten.