Josef Epp aus Bad Grönenbach war Klinikseelsorger und Kommunalpolitiker. Nun hat er eine erkenntnisreiche Reise beendet.

22.01.2022 | Stand: 17:00 Uhr

2021 war für Josef Epp aus Bad Grönenbach ein besonderes Jahr. Er trat im September seinen Ruhestand an. Der 64-Jährige war 41 Jahre als Mitarbeiter der Diözese Augsburg Seelsorger an Schulen und im Klinikum Ottobeuren. Für die CSU war er zwölf Jahre Kreisrat und zuvor 18 Jahre im Gemeinderat Bad Grönenbach. Im Interview erzählt er von seinem neuen Leben, was ihn glücklich macht, was ihn aber auch aufregt. Und er spricht übers Älterwerden und eine inspirierende Reise nach Israel.