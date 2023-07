Juckt Jan Rothenbacher als neuer Oberbürgermeister von Memmingen in den Stadtbach?

Der neue Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher erklärt, warum er keine Sonderbehandlung will und worauf er sich beim Fischertag freut.

12.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Fischerzug, Fischerspruch, das Ausfischen und die Krönung des neuen Fischerkönigs oder -königin: In Memmingen findet am Samstag, 22. Juli, der Fischertag statt. Dann jucken nach dem Böllerschuss wieder die Fischerin und Fischer in den Stadtbach. Wie steht es um den neuen Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD)? Wird er auch in den Stadtbach jucken?

