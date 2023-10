Umfrage in Memmingen: Das wünschen sich Jugendliche

Kino, Brillengeschäfte, Polizei und Fast-Food-Restaurant: Bei einer Befragung klopft die Stadt Memmingen bei Schülern verschiedenen Themen ab.

25.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wie ist die Lebenssituation von Jugendlichen in Memmingen? Was wünschen sie sich? Wo sehen sie Probleme? Wo haben sie Sorgen? Alle drei Jahre findet in Memmingen eine Jugendbefragung statt. Das Ergebnis aus diesem Jahr stellte Memmingens Jugendamtsleiter Michael Wagner in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vor. Dabei gab es einige überraschende Ergebnisse.

Die Rahmenbedingungen der Jugendbefragung: Die Jugendbefragung stellt neben Kinder- und Jugendparlamenten eine wichtige Säule für die Beteiligung junger Menschen in Memmingen dar, so Wagner. Die Jugendbefragung sei keine Abstimmung der Teilnehmer über die Stadt, Stadtverwaltung oder das Jugendamt. Es gehe vielmehr um die Lebenssituation der Jugendlichen.

Die Stadt Memmingen bittet Schulen um Hilfe

Die Stadt bittet bei den Schulen darum, die jungen Menschen auf die Umfrage hinzuweisen. Im Jahr 2020 nahmen 900 Jugendliche daran teil. In diesem Jahr waren es 626; 476 Fragebögen waren davon komplett ausgefüllt. Woher kommt diese Differenz? „Das Bewerben der Befragung über die Schulen stieß auf sehr unterschiedliche Resonanz. Zusätzlich schwierig wurde dies, weil nach Rückmeldung der Gymnasien eine Unterstützung der Befragung nur im Falle vorheriger Rücksprache und Genehmigung durch das Kultusministerium möglich gewesen wäre“, zeigte Wagner auf.

Das hätte allerdings zu viel Zeit in Anspruch genommen, eine Abklärung gut zweieinhalb Monate gedauert. „Dies ist auch der Hauptgrund für die geringere Teilnehmeranzahl gegenüber dem Jahr 2020.“

Letztlich würden so auch andere Ergebnisse aus der Befragung hervorgehen, weil nun die Schulbesetzung eine andere war. „Allgemeingültige Schlussfolgerungen fielen schwer“, ergänzte der Jugendamtsleiter. Dennoch gibt es einige Aussagen, die durch die Jugendbefragung hervorgehoben wurden, so Michael Wagner.

Ergebnisse der Befragung mit positiven und negativen Anmerkungen der jungen Teilnehmer: Michael Wagner verdeutlichte zu Beginn der Auswertung: „Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit dem Leben in Memmingen fällt auf, dass die Zufriedenheit mit Bildungsmöglichkeiten sowie Chancen für eine Arbeitsstelle deutlich höher liegt als mit Freizeitangeboten.“ Das hänge sicherlich mit der „guten Situation auf dem Arbeitsmarkt“ zusammen, schlussfolgerte er.

Als positiv wurden von mehreren Teilnehmern die schöne Altstadt, die Feste und auch das Fast-Food-Restaurant KFC genannt.

Negativ angemerkt wurden unter anderem zu wenige Ausgehmöglichkeiten, die Sanierungsbedürftigkeit von BBZ/Berufsschule, fehlende Kleidungsläden, dafür zu viele Brillengeschäfte.

Ein Gesprächsformat zwischen Jugendlichen in Memmingen und der Polizei

Das Thema „Sicherheit im öffentlichen Raum“ würde Jugendliche beschäftigen. Sie verweisen auf Alkohol- und Drogenkonsum im Park. Befragte bemängeln Kontrollen durch die Polizei, wenn „das Fahrradlicht leer ist“. Deswegen kam die Idee auf, ein Gesprächsformat mit der Polizei anzubieten.

Im Bereich der Freizeitgestaltung sind Sport und Fitness sowie Online-Spiele die am häufigsten genannten Tätigkeiten. „Etwa jeder dritte Befragungsteilnehmer engagiert sich ehrenamtlich bei Hilfsorganisationen, Religionsgemeinschaften oder in anderen Bereichen. Knapp jeder zweite ist Mitglied in einem Verein“, zeigte Wagner ein weiteres Ergebnis der nicht repräsentativen Befragung auf.

Jugendliche in Memmingen wünschen sich ein Open-Air-Kino

Das Jugendhaus ist gegenüber der vorherigen Befragung deutlich mehr Teilnehmern bekannt. Es würde aber teilweise nicht aufgesucht, weil „den betreffenden Befragungsteilnehmern das dortige Publikum nicht passt“. Ganz konkret war beim Freizeitangebot am häufigsten ein Open-Air-Kino gewünscht.