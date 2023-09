Jüngster Musikant ist elf Jahre alt

Zum Abschluss eines Probenwochenendes präsentiert das Jugendbezirksorchester in Wolfertschwenden ein abwechslungsreiches und niveauvolles Konzert.

28.08.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Zum Abschluss eines schweißtreibenden, viertägigen Probenwochenendes, mitten in der Ferienzeit, präsentierte das Jugendbezirksorchester – 67 Musikanten aus 21 Musikvereinen des ASM-Bezirks 6 Memmingen – in der voll besetzten Festhalle Wolfertschwenden ein rund zweistündiges, hochkarätiges Abschlusskonzert, das von rund 400 Besuchern stürmisch gefeiert wurde. Sehr souverän geleitet vom gerade mal 30 Jahre alten Kapellmeister der Stadtkapelle Memmingen, Markus Peter: höchst einfühlsam, und stets mit einem zufrieden-strahlenden Lächeln auf den Lippen.

Nach dreijähriger Pause erstmals wieder ein Projektorchester

Auch, wenn die laut ASM-Bezirksvorsitzendem Peter Zettler zwischen elf- und „hart an der 27-Jahre-Grenze kratzenden“ Musiker sich nach dreijähriger Pause erstmals wieder zu einem Projektorchester zusammenfanden, strahlten sie doch eine begeisternde Harmonie aus, die sie in einem sehr abwechslungsreichen, niveauvollen Konzert höchst eindrucksvoll unter Beweis stellten: Der jugendliche Klangkörper eröffnete das Konzert mit „Where Eagles Soar“, wobei die ehrfürchtig klingenden Pauken und Posaunen von den sehr feierlich ertönenden Klarinetten abgelöst wurden. „The Legend of Maracibo“ von José Alberto Pina verkörperte einen höchst dramatisch-erbitterten Kampf auf dem Meeresboden: eindrucksvoll intoniert von Fagott und Flöte und abgelöst von der harmonischen Zwiesprache des Horns mit der Piccolo-Flöte.

Dirigent Markus Peter aus Memmingen bringt alle in harmonischen Einklang

Im dramatischen Wechsel zwischen sachtem „Piano“ und rasantem „Fortissimo“ brachte der 30-jährige Dirigent alle Register in harmonischen Einklang. Beim feierlichen „St-Thomas-Coral“ zeigten die Musiker, wie auch ein so gewaltigerer Klangkörper höchst-gefühlvoll und ergreifend-feinfühlig die Sinne erregen kann.

Mit „Around the World in 80 Days“ segelte der Komponist Otto M. Schwarz in einem höchst dramatischen Wettlauf mit der Zeit von London aus über China und Japan einmal um die Welt, konnte aber letztlich nur mit der Zeitverschiebung die Wette gerade noch gewinnen: Hier wechselten die höchst unterschiedlichen musikalischen Tempi nicht nur von einem gemütlichen „Moderato“ bis zu einem rasanten „Allegro“, sondern auch von einen gefühlvollen „Pianissimo“ bis zum finalen „Forte-fortissimo“.

Nach der Pause geht es facettenreich in Wolfertschwenden weiter

Nach der Pause lud das Orchester mit „A little Opening“ zum Schwelgen ein, während es mit „Elisabeth“, das dramatische Schicksal der Österreichischen Kaiserin Sissi – ein Wechselbad der Gefühle – höchst facettenreich vertonte. Mit „For the Love of a Princess“ bewies der Klangkörper eindrucksvoll, welch’ feinsinnig-harmonische Melodie sogar dem Schlagwerk entlockt werden kann. Dem höchst variantenreichen Spiel von „How to train your dragon“ folgte die Dramaturgie von „Adele 21“.

Lob des Dirigenten: disziploniert, motiviert und mit viel Energie am Werk

Dirigent Markus Peter erlebte die Jugendlichen bei den Proben „sehr diszipliniert und motiviert, mit wahnsinnig viel Energie vom ersten Tag an“. Auch für ihn als Dirigent sei alles „zu jeder Zeit sehr motivierend-super gewesen, und immer mit viel Spaß“.

Der Auftritt in Wolfertschwenden selber sei dann „heiß; heiß, und emotional“ verlaufen, freute sich der 30-Jährige: „Es war wirklich schön, das Ganze einmal durchlaufen zu lassen. Er habe den Musikanten immer gesagt, sie sollen den Spaß, den sie auf den Proben erlebt haben, auch beim Konzert auf die Bühne bringen. Max Voß aus Ittelsburg war mit elf Jahren der jüngste Musikant: Nach dem Auftritt bekannte der Junge: „Es war toll. Es hat Spaß gemacht, mitzuspielen“. Er wurde bereits in der dritten Klasse auf das Fagott aufmerksam, das er unbedingt erlernen wollte.