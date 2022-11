In Grönenbach haben Jugendliche ein Haus mit Eiern beworfen, der Besitzer erwischte einen davon. Der Grund für die Aktion.

04.11.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Zeugen haben am Donnerstag gegen 21.30 Uhr der Memminger Polizei gemeldet, dass in der Bergstraße in Bad Grönenbach mehrere Jugendliche die Fassade eines Hauses mit Eiern bewerfen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.