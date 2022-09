Jugendliche greifen Pärchen in Memmingen an

Nach einer Diskussion schlagen zwei Jugendliche auf ein Pärchen vor einer Diskothek ein. Wer hat etwas gesehen?

04.09.2022 | Stand: 10:05 Uhr

In Memmingen ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor einer Memminger Diskothek in der Allgäuer Straße zu einer Diskussion zwischen zwei jungen Männern und einem Pärchen gekommen.

Angeblich ohne, dass sie vorher provoziert wurden, schlugen die beiden ins Gesicht des Mannes und als die Frau ihm helfen wollte, bekam sie auch einen Schlag gegen den Kiefer, berichtet die Polizei.

Die beiden mutmaßlichen Täter flohen vor Eintreffen der Beamten. Von einem ist der Name bekannt. Da die Beteiligten deutlich alkoholisiert waren, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Memmingen unter der Telefonnummer (08331) 1000 zu melden.

