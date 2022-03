Ein 15-jähriger aus Illertissen wird vermisst. Ersten Erkenntnissen nach könnte er sich auch im Ausland aufhalten.

09.03.2022 | Stand: 14:39 Uhr

Ein 15-Jähriger aus Illertissen wird vermisst: Wie die Polizei berichtet, durfte der Jugendliche einen Freund in Hamburg besuchen. Dort kam er auch an, allerdings blieb er nicht in Hamburg. Die Erziehungsberechtigten hatten zuletzt am Montag, 7. März, Kontakt zu ihm.

So wird der Vermisste aus Illertissen beschrieben

Die Polizei beschreibt den Jugendlichen wie folgt:

etwa 1,60 Meter groß

schlank

langes, dunkelblondes Haar

Er trägt eine Brille und eine Zahnspange. Der Jugendliche hat laut der Polizei einen großen Hut und einen schwarz-oliven 40-Liter-Rucksack sei sich. Meist trägt der Vermisste lackierte Fingernägel und unter Umständen auch weiblich anmutende Bekleidung.

Dieser 15-Jährige aus Illertissen wird vermisst. Bild: Polizei Schwaben Süd/West

Vermisster Jugendlicher aus Illertissen könnte medizinische Hilfe benötigen

Es könnte sein, dass der Jugendliche medizinischer Hilfe bedarf.

Konkrete Bezugsorte sind nicht bekannt, es bestehen lose Kontakte ins europäische Ausland. Vermutlich wird der Jugendliche sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder als „Anhalter“ fortbewegen, heißt es vonseiten der Polizei. Wer ihn gesehen hat oder weiß, wo er sich derzeit aufhält, wird gebeten, mit der nächsten Polizeidienststelle Kontakt aufzunehmen, den Polizeinotruf unter der Nummer ‚110‘ zu wählen oder direkt die Polizeiinspektion Illertissen (Bayern) unter der Rufnummer 07303 9651-0 zu verständigen.

Lesen Sie auch

Vermisstensuche 78-Jährige in Vöhringen vermisst - Polizei sucht mit Großaufgebot

Weitere Polizeimeldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.