Der 17-jährige Korbinian Benz aus Mattsies (Unterallgäu) findet Ballons mit einer Liebesbotschaft. Die kuriose Geschichte dahinter.

Von Sabine Schaa-Schilbach

27.08.2021 | Stand: 04:36 Uhr

Korbinian Benz ist 17 Jahre alt, hat gerade seine Mittlere Reife gemacht und wohnt in Mattsies. Bis zum Studienbeginn im September jobbt er in einem Fahrradladen. An einem Freitagmittag im Juli – er war gerade auf dem Weg in die Arbeit – sah er auf einem gemähten Stoppelfeld in Rammingen etwas Rotes liegen und eine bemerkenswerte Geschichte nahm ihren Lauf.