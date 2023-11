Parkplätze und Social-Media: Diese Themen beschäftigen Memminger Jugendliche

Viele Vorschläge und Anliegen stellt das Jugendparlament dem Oberbürgermeister vor. Doch nur bei einigen kann die Stadt helfen.

25.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mehr Parkplätze, ein besseres Social-Media Angebot und einen direkten, günstigen ÖPNV: Das und noch mehr forderten Jugendliche von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher in einer Sitzung des Jugendparlaments. Für Jan Rothenbacher war es die zweite während seiner Amtszeit.

Mehr Parkmöglichkeiten in der Nähe der Schulen

Ein besonders großes Anliegen der Jugendlichen ist die Parkplatz-Situation. Die Parkplätze an den Schulen - speziell FOS, BOS, JBS und bfz - seien "komplett überfüllt". Alternativen in der Nähe gebe es wenige. Man könne dort entweder mit einem Sonderparkausweis oder nur für kurze Zeit parken.

Neue Sonderparkplätze für Schüler zu bauen, hält der Bürgermeister für nicht realisierbar. Über das Sonderparkrecht am Claußweg will er sich jedoch informieren. Vielleicht könne man auch die erlaubte Parkdauer am Wanderparkplatz gegenüber des Trachtenheims verlängern. Um die Zahl der Stellplätze an den Schulen zu vergrößern, könnte sich Rothenbacher außerdem vorstellen, deren Flächen teils zu verkleinern. Denn viele Schüler sind noch nicht volljährig und kommen mit Miniautos zur Schule.

Kostenlose Nachhilfe und Sportwettbewerbe

Eine bessere Vernetzung zwischen den Schulen liegt den Schülerinnen und Schüler am Herzen. Dafür wünschen sie sich einen Raum für ehrenamtliche Nachhilfe sowie mehr schulübergreifende Schulwettbewerbe.

Dass die Stadt Raum für ein Nachhilfe-Angebot stellt, kommt für Jan Rothenbacher logistisch nicht in Frage. Angesichts der großen Altersspanne der Schüler würden mehr Räume benötigt als verfügbar. Der Bürgermeister rät den Jugendlichen, mit ihren Verbindungslehrern in Kontakt zu treten und das Konzept vorerst schulintern auszuprobieren. Auch für Sportwettbewerbe sollen sich die Schüler an ihre Sportlehrer wenden.

Besseres Social-Media-Angebot für Jugendliche aus Memmingen

Die Jugendlichen wollen über Events für ihre Altersgruppe auf dem Laufenden gehalten werden. Das geschieht vor allem über soziale Medien wie Instagram. Der offizielle Account der Stadt spricht sie jedoch nicht an. Besser wäre ein Quelle speziell für junge Memminger - "von Jugendlichen für Jugendliche".

Der Bürgermeister findet, dass die Initiative und Verantwortung für den Account aus dem Jugendparlament selbst kommen muss, bietet aber an, die Verantwortlichen mit Infos und Ratschlägen zu unterstützen.

Direkte Busanbindung und Flutlicht für den Skateplatz

Auch wurde eine direkte Busverbindung von der Berliner Freiheit zum Bahnhof vorgeschlagen. Nach der Schule müsse man teilweise viermal umsteigen, bis man den Bahnhof erreicht hat. Hier will Rothenbacher nachsehen, ob sich etwas daran ändern lässt.

Statt den See im Stadtpark "Neue Welt" wie vorgeschlagen mit Sitzmöglichkeiten zu verschönern, verweist der Bürgermeister darauf, dass die Stadt bereits plant, den Haienbach besonders für Jugendliche attraktiver zu machen.

Das gewünschte Flutlicht für den dortigen Skateplatz stehe für nächstes Jahr im Haushalt und werde im Stadtrat besprochen, informiert Rothenbacher. "Damit könnt ihr im Frühsommer 2024 rechnen."