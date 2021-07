Junge Frau beklaut Rentnerin in Memmingen

Eine junge Frau in Memmingen die Handtasche und Geldbörse einer 89-Jährigen gestohlen. Ein Zeuge versuchte noch zu helfen. So wird die Täterin beschrieben.

15.07.2021 | Stand: 12:46 Uhr

In der Memminger Maximilianstraße hat eine junge Frau am Mittwoch um 13.20 Uhr die Handtasche einer 89-jährigen Frau gestohlen. Die rüstige Rentnerin aus dem östlichen Landkreis Ravensburg war mit ihrer fast gleichaltrigen Schwester die Maximilianstraße entlang gelaufen, als die Täterin ihr die Handtasche vom Arm riss und über die Waldhornstraße in die Kuttelgasse flüchtete, berichtet die Polizei.

Ein aufmerksamer Passant reagierte und verfolgte die unbekannte Räuberin, bis diese schließlich von der geraubten Tasche abließ. Wie sich jedoch herausstellte, hatte sie bereits während ihrer Flucht die Geldbörse des Opfers aus der Tasche genommen, ehe sie von dem Zeugen gesichert werden konnte.

Diebstahl in Memmingen: Täterin flüchtet mit 120 Euro Bargeld

Im Geldbeutel der Rentnerin waren etwa 120 Euro Bargeld. Der offenbar sehr flinken Täterin war es letztlich gelungen, mit dem Geld unerkannt zu verschwinden. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Memmingen mussten ergebnislos abgebrochen werden. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt, zeigte sich jedoch deutlich geschockt.

Die Täterin wird von Zeugen wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt und schlank, sie trug eine Jeansjacke, dunkle Hose, weiße Turnschuhe und hatte ihre dunklen Haare zu einem Dutt zusammengebunden. Die Kriminalpolizei Memmingen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Zeugen, der die Täterin verfolgte, sich dringend zu melden. Hinweise zur Tat oder der Täterin werden von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegen genommen.

