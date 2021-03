Schüler starten am Freitag nächste Aktion in Memmingen und wollen Bürgerantrag stellen. Wie sich Organisatorin Kaja Lübeck die Stadt im Jahr 2050 wünscht.

17.03.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Corona hat auch die Aktionen der „Fridays for Future“- Aktivisten in Memmingen und dem Unterallgäu gebremst. In der weltweiten sozialen Bewegung setzen sich vor allem Schüler und Studierende für möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnahmen ein. Am Freitag veranstaltet die Initiative in Memmingen an der Stadthalle die nächste Aktion. Was es damit auf sich hat, erzählt Organisatorin Kaja Lübeck im MZ-Interview.