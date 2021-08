Täglich gehen Bilder des aktuellen Geschehens in Afghanistan um die Welt – hier Soldaten der US-Army, die am Hamid Karzai International Airport in Kabul Wache halten und die Evakuierung unterstützen. Erschütterung rufen die Nachrichten von der Machtübernahme der islamistischen Taliban in ihrer Heimat auch bei jungen Asylbewerbern und den Helferkreisen hervor, die sie unterstützen.