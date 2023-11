Düstere Shirts mit Botschaft

Grafikdesigner Konstantin Giegerich hat als Diplomarbeit das Modelabel „Trash Setter Apparel“ entworfen. Warum er nicht in die Selbstständigkeit durchstartet.

Konstantin Giegerich aus Memmingen designt T-Shirts. Die ersten hat er für seine Diplomarbeit zum Grafikdesigner am Hauchlerstudio Baden-Württemberg entworfen – und zwar gleich mit allem, was zu einer neuen Marke dazugehört, vom Logo über Werbe-Postkarten und -Sticker bis hin zum Messestand. „Trash Setter Apparel“ hat er sein zunächst fiktives Modelabel genannt, aber die Marke beim Deutschen Patentamt gleich schützen lassen. Weil er schon in der Entstehungsphase sicher war, dass das nicht nur ein Projekt ist, sondern ein „Herzensding“. Am liebsten wäre er deshalb gleich nach seinem Abschluss 2022 in die Selbstständigkeit gestartet, aber so ein Modelabel erfordert hohe Investitionen, weiß Giegerich: „Das ist noch zu groß für mich.“

Urban Streetwear in Berlin

Deshalb hat er sich erst einmal um eine Stelle bei einem Label in Berlin beworben, das er selbst „feiert“, wie er sagt: „Stay Cold Apparel“. Die Firma macht ähnlich ausgefallene Urban Streetwear, wie Konstantin Giegerich, inspiriert von der Metal-, Tattoo- und Graffitiszene, mit Designs, die Botschaften transportieren, aber auch polarisieren. Der frisch gebackene Grafikdesigner hatte einfach eins seiner T-Shirts samt der Projektarbeit als Bewerbung nach Berlin geschickt – und wurde prompt zum Praktikum eingeladen (die ausgeschriebene Stelle als Head of Design war noch ein paar Nummern zu groß für ihn).

Konstantin Giegerich wollte zurück ins Allgäu

Nach einem kurzen Zwischenspiel bei einer anderen Firma in der Hauptstadt zog es Giegerich aber wieder zurück zu Familie und Freunden ins heimische Allgäu. Und er fand hier einen ersten Traumjob: Jetzt ist er Junior Art Director bei der Agentur Oya Media für kanalübergreifende Kommunikation der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. „Das war das Beste, was mir passieren konnte“, sagt Giegerich. Er fühle sich sehr wohl in dem „unglaublich fitten“ Team, lerne viel („ich bin ja noch ganz am Anfang“) und habe großen Spaß bei der Arbeit.

Konstantin Giegerich in seinem Shirt „Wash Your Hands“, das er zur Corona-Politik designt hat. Bild: Jana Maier

Relaunch der Kunstzeitschrift "Graphische Kunst"

Doch obwohl er als Berufsanfänger die Sicherheit so einer Festanstellung ungemein schätzt, hat der 30-Jährige den Wunsch, sich selbstständig zu machen, noch im Hinterkopf. Einen Kunden hat er schon, er hat für das Magazin „Graphische Kunst – Internationale Zeitschrift für Buchkunst, Letterpress & Graphik“, das im Memminger Maximilian-Dietrich-Verlag erscheint, ein neues Logo und ein frisches Layout gestaltet und betreut auch die weiteren Hefte. Ein bisschen laufe ihm die Zeit davon, weil er sehr spät angefangen habe, das zu machen, was ihm wirklich Spaß macht, sagt Giegerich. Er hat den Umweg über eine Kochausbildung und ein weiteres Mal Schulbank drücken genommen, ehe er Grafikdesign studiert und damit seinen Traumberuf gefunden hat.

T-Shirts made in Memmingen

Nun will er vorankommen und Fuß fassen im Business. Dazu gehören sollen auch seine T-Shirts „made in Memmingen“, an denen er immer wieder mal tüftelt, soweit neben dem Fulltimejob Zeit dafür bleibt. Dabei bewegt er sich bewusst vom Mainstream weg, will kein „Schickimicki Trendsetter“ sein, sondern eben „Trash Setter“, also „Müllmode“ machen. Jeder Entwurf soll auch eine gesellschaftskritische Message rüberbringen. Ein Hoody visualisiert zum Beispiel Sexismus und den Gender-Pay-Gap, es gibt ein T-Shirt zur Corona-Politik oder mit „Kill the KI“ eins gegen künstliche Intelligenz. „Support your Artist“ läuft da als Schriftzug hinter einer abgewandelten David-Darstellung, als Warnung, dass Kunst zur Massenfabrikation zu verkommen droht. Dass seine teils extremen Prints Anstoß erregen können, ist Giegerich bewusst. „Ich sehe sie eher als Kunst, die hat immer angeeckt oder wurde missverstanden“, sagt er. „Ich mache mir Gedanken und dann ein Shirt dazu“, beschreibt er seine Arbeitsweise.

Mit „Kill The KI“ setzt Konstantin Giegerich (im Bild) ein Statement für die Erhaltung der künstlerischen Schöpfungskraft. Bild: Jana Maier

"In der Großstadt schauen viele hin"

Er hat sich extra siebdrucken selbst beigebracht und eine Maschine dafür gekauft, weil ihm dabei saubere Prints in leuchtenden Farben wichtig sind. Ebenso legt er Wert auf die Qualität seiner Shirts und einen angesagten Oversize-Schnitt. Inzwischen lässt er diese Rohlinge online bedrucken. „Wenn ich mit einem meiner Shirts durch eine Großstadt laufe, schauen viele hin“, berichtet der Jungdesigner. Doch offiziell zu kaufen gibt es sie noch nicht.

Online-Shop erfordert viel Arbeit und Kapital

Denn selbst in einen Online-Shop müsste er noch viel Arbeit und Kapital stecken. Er bräuchte noch mehr Prototypen und einen Social Media Manager, um sich bekannt zu machen. „Ein neuer Fisch im Meer von Marken, muss reinknallen“, sagt Giegerich. „Bei den Großen mitschwimmen ist schwer.“ Andererseits habe er „Bock drauf“ – und vielleicht starte "Trash Setter Apparel" ja schon nächstes Jahr mit einem eigenen Shop.