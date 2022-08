Justiz im Landgerichtsbezirk Memmingen stark belastet

Am Landgericht Memmingen, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Amtsgerichte Memmingen, Günzburg und Neu-Ulm gehören, wurde der Dienstbetrieb bis Mai dieses Jahres ganz erheblich durch das Corona-Virus geprägt. Trotz vieler getroffener Schutzmaßnahmen stieß die Justiz an pandemiebedingte Grenzen, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.