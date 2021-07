17-jähriger Memminger würgt und schlägt seine Mutter

Im Streit würgt und schlägt ein 17-Jähriger seine Mutter in Memmingen. Die Polizei schaltet das zuständige Jugendamt ein.

16.07.2021 | Stand: 12:49 Uhr

In Memmingen ist der Streit zwischen einem 17-Jährigen und seiner Mutter eskaliert.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstagmittag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und seiner Mutter.

Sohn tritt und würgt Mutter in Memmingen

Im Verlauf des Streits trat der Jugendliche seiner Mutter nach Polizeiangaben in den Bauch, zog sie an den Haaren und würgte sie. Die Frau konnte sich erst nach einiger Zeit aus dem Würgegriff ihres Sohnes befreien. Sie musste anschließend in ärztliche Behandlung.

Die Polizei informierte das zuständige Jugendamt.

Mehr Polizei Meldungen aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch