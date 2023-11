Wie ein Adventskalender der Tafel in Memmingen hilft

Nach wie vor leidet die Memminger Tafel unter enormer Nachfrage. Die katholische Arbeitnehmer-Bewegung hat sich etwas Besonderes ausgedacht, um zu helfen.

25.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zahnpasta, Duschgel, Lebensmittel: Für einen Großteil der Bevölkerung sind diese Dinge selbstverständlich. Doch nicht für jeden ist das bezahlbar. Das zeigt sich unter anderem an der hohen Nachfrage, die die Tafeln nach wie vor erleben - auch in Memmingen. "Es kommen immer mehr Bedürftige zu uns, aber wir können immer weniger anbieten", sagte Geschäftsführer Helmut Gunderlach im August gegenüber unserer Redaktion. Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung hat sich deswegen etwas ausgedacht: Einen Adventskalender - aber umgekehrt.

Starke Nachfrage bei der Tafel: KAB will mit Adventskalender-Aktion helfen

So öffnet man nicht jeden Tag ein Türchen, hinter dem sich Schokolade oder andere Kleinigkeiten verstecken. Stattdessen bekommt jeder, der mitmacht, eine große stabile Stofftasche. In die kann er vom 1. Dezember bis zum 18. Dezember jeden Tag einen Gegenstand zum alltäglichen Gebrauch hineinlegen. Gern gesehen sind haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel wie Shampoo und Zahnpasta, sagt KAB-Bildungsreferentin Myriam Gammer. Aber auch über kleine "Herzenswärmer" wie eine Tafel Schokolade würden sich die Menschen freuen. "Wir halten auch immer Rücksprache mit den Tafeln, darüber, was die Leute brauchen", so Gammer.

Das Projekt habe im vergangenen Jahr als "relativ spontanes" Pilotprojekt begonnen, sagt Gammer. Doch trotzdem konnte die KAB über 200 befüllte Taschen sammeln und an die Tafelläden verteilen. Schon damals habe man die Auswirkungen der Heizungskrise und dem Krieg in der Ukraine gespürt. "Und das ist heute nach wie vor so", bemerkt Gammer.

KAB hofft auf erneut erfolgreiche Adventsaktion

Dass der Kalender nur bis zum 18. Dezember befüllt wird und nicht wie der klassische Adventskalender bis zum 24. Dezember habe "praktische Gründe", erklärt Myriam Gammer. "Wir wollen, dass die Menschen ihre Sachen noch vor Weihnachten bekommen." Bis zum 19. Dezember können Teilnehmer ihre Taschen im Büro der KAB in Memmingen (Waldhornstr. 20) oder in der Pfarrgemeinde Mindelheim (Pfarrstr. 14) abgeben. Von dort transportieren KAB-Mitglieder die Geschenke dann an den Tafelladen in der jeweiligen Stadt.

Myriam Gammer ist zuversichtlich, dass die Aktion auch dieses Jahr ein voller Erfolg sein wird. Sie habe jetzt schon viele positive Rückmeldungen bekommen. "Wir hoffen, dass dieses Jahr auch viele Schulen daran teilnehmen"

Wer interessiert daran ist, an der Aktion teilzunehmen, kann sich noch bis zum 15. Dezember anmelden. Das geht entweder telefonisch unter 08331/82894 oder per E-Mail an buero.memmingen@kab-ausburg.org. Wer später anfängt, verliert zwar den "Adventskalender-Effekt", aber: "Der Gedanke mit anderen zu teilen, ist das, was zählt", sagt Myriam Gammer.