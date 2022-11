Für Kabarettist Maxi Schafroth sind "wir Allgäuer im Trend"

Maxi Schafroth findet, die „armen Schlucker“ ganz im Süden des Freistaats haben schon immer sparsam und nachhaltig gelebt – und sind damit jetzt ganz vorn.

12.11.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Kabarettist Maxi Schafroth, der aus Stephansried, dem 78-Seelen-Ort hinter Ottobeuren und nördlich von Eggisried stammt, genoss im Memminger Kaminwerk ein Heimspiel – und was für eines! Mit seinem seit mehreren Jahren laufenden Programm „Faszination Bayern“, in dem er zu Rundumschlägen sogar bis nach Berlin hinauf ausholte, stürzte er 400 Besucherinnen und Besucher in der prallvollen Arena in fast pausenloses Gelächter und helle Begeisterung. Er versprach ihnen einen Hoimatabend: „fetzig, pfiffig, poppig“.

