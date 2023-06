Der ECDC Memmingen verlängert mit Pascal Dopatka

Angreifer Pascal Dopatka geht in seine zweite Spielzeit beim Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen. Warum die U23-Spieler für die Indians so wichtig sind.

08.06.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Der ECDC Memmingen vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung für die Offensive: Mit Pascal Dopatka bleibt ein junger und talentierter Angreifer am Memminger Hühnerberg. Der 20 Jahre alte Stürmer geht damit in seine zweite volle Spielzeit in Memmingen.

Die Indians verpflichteten Dopatka vor der Saison 2022/23 vom DNL-Team des Augsburger EV, in dem er sich durch starke Leistungen für den Senioren-Bereich empfohlen hatte. Bereits in der Spielzeit 20/21 war der damals 18-Jährige für die Indians in rund 20 Spielen per Förderlizenz aktiv und den Verantwortlichen in guter Erinnerung geblieben.

Pascal Dopatka verbuchte in seiner ersten Saison in Memmingen 24 Punkte

Angekommen in Memmingen, fügte sich der gebürtige Berliner schnell ins Team ein und zeigte im rot-weißen Trikot schnell gute Leistungen. Dopatka gelangen in seiner ersten Saison bei den Indians 24 Punkte (13 Tore/elf Assists) in etwas mehr als 40 Spielen bei den Maustädtern. Besonders gegen Ende der Saison, in der er auch mehrere Verletzungen verkraften musste, steigerte sich der Linksschütze nochmals und empfahl sich so nachhaltig für einen Verbleib.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt über Dopatka: „Pascal ist ein vielversprechendes Talent mit einer enormen Geschwindigkeit. Er hat noch viel Potenzial, was es nun, nach seiner ersten vollen Senioren-Spielzeit, weiter auszuschöpfen gilt.“

Was die Statuten des Deutschen Eishockey-Bundes sagen

Mit Pascal Dopatka, „Maxi“ Menner, Felix Fleischer und Leon Häring haben die Indians nach eigenen Angaben nun bereits vier Akteure unter Vertrag, die in der kommenden Spielzeit als U23-Spieler gelten. Drei weitere sollen folgen. Laut Statuten des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) dürfen ab sofort nur noch 15 Feldspieler über 23 auf dem Spielberichtsbogen stehen. (mit mfr und fl)