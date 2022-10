Nach Kritik an Memminger Kämmerei: Wie gut ist die Abteilung aufgestellt?

Die Kämmerei von Memmingen hatte in der Vergangenheit mit Ausfällen und personellen Wechseln zu kämpfen. Hinzu kam Kritik von Stadträten.

Wie effizient kümmert sich die Kämmerei um die Finanzen der Stadt? Bei einer öffentlichen Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses hatten dies vor einiger Zeit zwei Stadträte kritisch hinterfragt. Daraufhin waren personelle Probleme in der Kämmerei zur Sprache gekommen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie sich die Lage darstellt. Jetzt gaben Oberbürgermeister Manfred Schilder und Kämmerer Gunther Füßle dazu Auskunft. Sie räumten Verzögerungen ein und beschrieben eine zeitweise schwierige Situation, bedingt durch personelle Wechsel und krankheitsbedingte Ausfälle. Es bestehe aber kein Grund, an der Handlungsfähigkeit der Kämmerei zu zweifeln.

Vorwurf war berechtigt

Hauptanlass für die Kritik im Finanz- und Hauptausschuss war, dass der Haushaltsplan der Stadt deutlich später als sonst bei der Regierung von Schwaben eingereicht wurde. Diese muss bestimmte Bestandteile des Zahlenwerks – vor allem Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen – genehmigen. Der Vorwurf, dass die Stadt damit diesmal „relativ spät dran war“, hat laut Oberbürgermeister Manfred Schilder seine Berechtigung. Die Tatsache an sich sowie die Gründe dafür seien jedoch zuvor „in den Stadtrat zurückgespiegelt“ worden.

So summierten sich laut Füßle und Schilder mehrere Faktoren: Schon die Haushaltsberatungen und der Beschluss des Stadtrats hatten sich demnach verschoben, weil der sogenannte Haushaltsplanentwurf zunächst nicht ausgleichbar war. Hinzu kam in der Folge die Situation in der Kämmerei. Dort sind nach einer laut Schilder „langen Phase mit sehr stabilem Personalbesatz“ in den beiden vergangenen Jahren mehrere Kräfte mit langjähriger Erfahrung ausgeschieden: Im Sommer 2020 war Füßles Vorgänger Jürgen Hindemit in Pension gegangen, ebenso Jörg Imminger, Amtsleiter der Stadtkämmerei. Beide waren über 40 Jahre bei der Stadt beziehungsweise in der Kämmerei tätig. Eine weitere Mitarbeiterin wurde laut Füßle nach jahrzehntelangem Wirken Ende 2021 in die Rente verabschiedet.

Nicht auf die Schnelle zu kompensieren

Verschärft durch Corona hatte die Kämmerei darüber hinaus mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Füßle selbst musste sich 2022 einer Operation sowie einer Reha unterziehen. Für eine Mitarbeiterin griff ab Oktober 2020 das Beschäftigungsverbot ab dem ersten Tag der Schwangerschaft.

Es gab weitere Veränderungen: Zwei Mitarbeitende traten bei der Stadt andere Stellen an; der Nachfolger von Kämmereileiter Imminger, der aus dem Oberallgäu gekommen war, entschied sich Füßle zufolge nach anderthalb Jahren aus persönlichen Gründen für einen weiteren Jobwechsel zurück in die Heimat. Dessen Nachfolgerin wechselte nach einem halben Jahr innerhalb des Hauses. Ein weiterer Mitarbeiter ging im Oktober 2021 zu einer anderen Kommune, um nur noch 80 Prozent zu arbeiten.

„Das alles kann man nicht auf die Schnelle kompensieren“, sagt OB Schilder. Er spricht von einer generell „dünnen Personaldecke“ und weist darauf hin, dass die übrigen Beschäftigten der Kämmerei in ihren jeweiligen Aufgabenfeldern gefordert gewesen seien: „Es braucht eine gewisse Zeit, das neu zu ordnen und zu strukturieren.“ Dank des hohen Engagements aller Beteiligten habe die Kämmerei die Dinge trotz der personellen Herausforderungen im Griff gehabt. Schilder und Füßle unterstreichen, dass die Stadt zu jeder Zeit handlungsfähig gewesen sei. So sei Füßle auch während seiner Krankheit stets erreichbar gewesen.

Fachkräftemangel auch im Rathaus zu spüren

Der OB schildert eine Beobachtung, wonach sich der Fachkräftemangel ausgewirkt und der Öffentliche Dienst in den vergangenen Jahren als Arbeitgeber an Attraktivität eingebüßt habe. Dies mache sich auch bei der Stadt bemerkbar: „Wir haben uns spürbar schwer getan, freigewordene Stellen zu besetzen.“ Seinem persönlichen Eindruck nach habe sich die Lage inzwischen wieder leicht verbessert. Bei der Kämmerei ist Gunther Füßle zufolge Ruhe eingekehrt. Nach einer letzten Einstellung im April ist sie nun mit ihm sowie acht Mitarbeitenden besetzt: „Wir haben das richtige Team beieinander und können anpacken.“ So will Füßle etwa die Digitalisierung in seinem Bereich weiter vorantreiben – dies könne auch helfen, Spielräume zu schaffen.