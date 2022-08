Mit Kalender auf Zeitreise: "Memmingen in alten Bildern" erscheint zum 20. Mal

Für das Jahr 2023 ist die neue Ausgabe des Kalenders erschienen. Dessen Herausgeber, den Grafiker Utz Benkel, verbindet eine besondere Beziehung mit der Stadt.

In der inzwischen 20. Ausgabe erscheint der Kalender „ Memmingen in alten Bildern“: 2003 brachte der Grafiker und Verleger Utz Benkel ihn erstmals heraus. Mittlerweile hat der Kalender Tradition – dank einer besonderen Beziehung, die Benkel mit der Stadt verbindet.

Herausgeber Utz Benkel: Einst bei Hausbesetzung in Memmingen dabei

„Dadurch, dass ich 1980/81 meinen Zivildienst auf der Pflegestation des Altenheimes am Hühnerberg ableistet hatte, bei der ersten und einzigen Hausbesetzung in Memmingen mitwirkte, wegen Gotteslästerung vor dem Amts- und Landgericht stand, Stammgast im legendären ,Mohren’ war, mochte ich Memmingen und kannte es gut“, schildert Benkel. Der Grafiker, der 1991 den ersten historischen Kalender zu seinem damaligen Wohnort Deggendorf herausgebracht hatte, entschloss sich, dies auch für Memmingen zu tun. So erschien 2003 die erste Ausgabe.

Mit alten Fotos die Stadt in früheren Zeiten erkunden

Inzwischen werden Benkel die Motive von privaten Sammlern zur Verfügung gestellt. Für die Ausgabe 2023 stammen sie von Reinhard Heuß aus Memmingen und Wilhelm Denk aus Engetried, Johann Wintergerst aus Legau und Sabine Streck aus Buxheim. Streck hat als stellvertretende Heimatpflegerin auch Bildtexte zu den alten Ansichten verfasst. Benkel hofft, dass sich solche weiterhin finden – denn der Kalender habe sofort und bis heute eine große Beliebtheit erlangt.

Wo in Memmingen einst die Westerstraße zu finden war

„Memmingen in alten Bildern“ 2023 zeigt auf dem Januarblatt beispielsweise eine Aufnahme aus der Zeit vor 1910. Stolz hat sich dafür Bäckermeister Georg Ringmacher vor seiner Bäckerei in der Kuttelgasse 11 postiert. Der März führt ins Jahr 1920 und zu einer Altstadt-Idylle beim Hexenturm, die es so heute nicht mehr gibt. Vor 1960 entstand eine Ansicht des Marktplatzes vom Ostbalkon des Martinskirchturms aus, die das April-Blatt ziert. Der Mai bietet einen Blick auf den Gerberplatz mit dem Rabushaus vor 1920. Dominierend ist das mittelalterliche Eckhaus mit seinem Krüppelwalmdach zur Hinteren Gerbergasse. Im August erfährt der Betrachter, wie die Zangmeisterstraße im Jahr 1911 gen Osten bis zum vorstehenden Hermansbau, einem barocken Stadtpalais der gleichnamigen Patrizierfamilie, aussah und dass die Straße bis 1933 als „Westerstraße“ bezeichnet wurde.

Noch weiter zurück – ins Jahr 1899 – reicht eine damals moderne Mehrfarbenlithografie, die als Oktober-Motiv in sanften Farben die Dickenreiser Allee und eine Stadtansicht Memmingens präsentiert. Zum Weinmarkt gehörten einst kleine, akkurat geschnittene Bäumchen – dies belegt der November mit einem Bild von 1915. Den Abschluss macht der Memminger Mau, der auf dem Dezemberblatt und einem Motiv von 1920 über der Stadt strahlt.

Der Kalender ist für 17,50 Euro in Memminger Buchhandlungen erhältlich.