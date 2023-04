Leiter am Darmkrebs-Zentrum in Memmingen: „Selbst ein spätes Stadium ist noch kein Todesurteil“

Vor 15 Jahren wurde das Darmkrebszentrum am Klinikum Memmingen erstmals zertifiziert – als erstes in Schwaben. Ärzte sprechen über Fortschritte in der Therapie.

23.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Rund sechs Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs. Allerdings ist die Diagnose längst kein Todesurteil mehr, betont Professor Carsten N. Gutt. Der Chefarzt leitet das Darmkrebszentrum am Klinikum Memmingen, das laut Pressemitteilung vor 15 Jahren zum ersten Mal von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert wurde – als erste Einrichtung dieser Art in Schwaben.

Memminger Experte: Darmkrebs-Therapie ist hochwirksam und schonender als früher

Darmkrebs-Therapien sind nach Gutts Worten heutzutage hochwirksam und viel schonender als früher. Er fügt hinzu: „Selbst ein spätes Krebsstadium mit Metastasen in Leber und Lunge ist noch kein Todesurteil. Auch solche Patienten mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen haben wir hier am Klinikum schon geheilt.“ Als große Stärke des Darmkrebszentrums nennt Gutt die Interdisziplinarität und kurze Wege: „Wir haben alle bildgebenden Diagnoseverfahren vor Ort und sind rund um die Uhr einsatzbereit“, sagt der Zentrumsleiter: „Unser Pathologisches Institut liefert schon während der Operation erste Ergebnisse über die Ausbreitung des Tumors, sodass wir absolut zielgerichtet operieren können.“

Rund 100 Operationen wegen Darmkrebs gibt es pro Jahr am Klinikum

Rund 100 Darmkrebsoperationen werden nach Angaben des Klinikums Memmingen dort im Jahr durchführt. Dabei werden die meisten chirurgischen Eingriffe mithilfe der Schlüssellochtechnik durchgeführt. Dadurch erholen sich die Patienten relativ schnell. „Während des Eingriffs entfernen wir nicht nur den Tumor selbst, sondern auch den angrenzenden Darmanteil mit entsprechendem Sicherheitsabstand sowie das dazugehörige Lymphabflussgebiet“, erklärt der Chefarzt. Denn hier gelegene Lymphknoten könnten ebenfalls betroffen sein.

Ab welchem Alter eine Darmspiegelung zur Vorsorge empfohlen wird

Frühe Vorstufen von Krebs lassen sich bei einer Darmspiegelung diagnostizieren und entfernen. Diese wird für Männer ab dem 50. Lebensjahr und für Frauen ab 55 empfohlen. „Im Rahmen dieser Untersuchung erkennen wir Darmkrebs-Vorstufen, sogenannte Polypen, und entfernen sie meist in derselben Sitzung. Nur wenige Prozent dieser Polypen erweisen sich nach der pathologischen Analyse als bösartig. Aber es sind eben oft genau die zunächst harmlosen Polypen, aus denen später Krebs entstehen kann“, erklärt der Chefarzt der Medizinischen Klinik II und stellvertretende Leiter des Darmkrebszentrums, Professor Eike Gallmeier. Er erhielt für seine Forschungen zu Darmkrebs an der John-Hopkins-Universität in Baltimore (USA) mehrere Preise und betreibt am Klinikum die Endoskopie-Abteilung: „Wir führen rund 10.000 Spiegelungen im Jahr durch.“

Nicht nur Polypen im Darm, auch frühe Stadien von Krebsgeschwüren können laut Gallmeier bei der Endoskopie entfernt werden. „Dadurch kann eine Operation unter Vollnarkose manchmal verhindert werden.“

