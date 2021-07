Karaoke am Memminger Kinderfest

Wegen Corona wird das Memminger Heimatfest in abgespeckter Form an Schulen gefeiert. Es wird ein Film mit Kinderfest-Szenen und Liedern zum Mitsingen gezeigt.

17.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Normalerweise würden die Memminger Grundschüler am Donnerstagmorgen auf dem Marktplatz vor vielen Zuschauern singen und tanzen. Normalerweise schlängelte sich dann am Nachmittag ein bunter Umzug von der Innenstadt zur Spielwiese beim Stadion. Aber leider läuft seit März 2020 vieles nicht mehr normal. So kann das Memminger Kinderfest bereits zum zweiten Mal in Folge nicht in gewohnter Weise gefeiert werden. Aber die Organisatoren um Kinderfestmutter Gerlinde Arnold haben erneut ein Alternativprogramm zusammengestellt.