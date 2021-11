Karlheinz Schabel wird erneut Trainer des SV Egg

Der ehemaliger Coach der Egger übernimmt die Landesliga-Fußballer ab der Rückrunde.

30.11.2021 | Stand: 15:08 Uhr

Die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten SV Egg und Trainer Karlheinz Schabel haben sich auf eine neuerliche Zusammenarbeit ab der Rückrunde geeinigt. Schabel, zuletzt beim TSV Ottobeuren im Einsatz, stand bereits von Juni 2015 bis Dezember 2016 als Trainer beim SV Egg an der Seitenlinie. Der Kontakt zwischen ihm und dem Verein ist danach nie abgerissen. Und so waren es von Beginn an gute, konstruktive Gespräche an deren Ende die zukünftige Zusammenarbeit stand, teilt der SV Egg in einer Pressemitteilung mit.

Voraussichtlich letzte Trainerstation

Beide Seiten erhoffen sich daraus sehr viel. Für Schabel ist es voraussichtlich die letzte Trainerstation. Er möchte noch einmal langfristig helfen, den SV Egg in der Landesliga zu halten und den vermeintlichen personellen Umbruch, der die nächsten Jahre anstehen wird, begleiten. Aufgrund der früheren erfolgreichen Zusammenarbeit ist man beim SV Egg davon überzeugt, dass dieser Trainer genau der richtige ist, um aus der aktuell schwierigen Situation herauszukommen und langfristig die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Schabel war Wunschkandidat des SV Egg

Nachdem Trainer Christian Möller, bei dem sich der SV Egg nochmal ausdrücklich für die gute Arbeit bedanken möchte, den Verein bereits Mitte Oktober über seinen Abschied zum Saisonende informiert hatte, war Schabel der Wunschkandidat für die Nachfolge im Sommer kommenden Jahres. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei Schabel und dem SV Egg ergab sich die Zusammenarbeit nun bereits früher.

