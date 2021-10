Note 1,12: Er ist Karosserie- und Fahrzeugmechaniker mit Bestleistung

27.10.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Nils Valentin Kunz ist Kammersieger beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks in Schwaben. Darauf weist sein Ausbildungshaus, die Firma Schrapel in Memmingen, stolz hin. Der 20-Jährige, der nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker mit Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik bei der Firma Schrapel in Memmingen absolvierte, ist zudem Bester seiner Jahrgangsstufe in der Berufsschule Augsburg.

Nils Valentin Kunz wurde im Jahr 2001 in Memmingen geboren. Seine Ausbildung startete er im September 2017. Familiäre Bindung, die Liebe zur Technik und dem Handwerk und eine praxisnahe Ausbildung hätten ihn überzeugt. Soll heißen: Die Familie von Nils Kunz ist selbst in diesem Handwerk tätig. „Dadurch, dass ich direkt über der Firma wohne und früher schon als Kind jede freie Minute – hauptsächlich mit meinem Bruder und meinem Opa – in der Werkstatt verbracht habe, war schon ziemlich früh für mich persönlich der Grundstein gelegt. Deshalb kann ich auch aus voller Überzeugung und Wissen sagen, dass sich mit den Jahren spürbare Liebe zum Betrieb und der Belegschaft entwickelt hat. Gepaart mit einer immensen Leidenschaft zum Automobil und dem Drang, mein Handwerk und das Wissen ständig zu verbessern und zu perfektionieren, lässt mich in eine erwartungsvolle Zukunft blicken“, sagt der 20-Jährige. Nils Kunz ergänzt: „Für mich persönlich war und ist eine Ausbildung der perfekte Weg, nach der Realschule früh in die Arbeitswelt zu starten und, im Vergleich zu einem Studium, erst die Praxis kennenzulernen. Denn ich bin der festen Überzeugung: Das, was ich praktisch drauf habe, kann ich mir dann auch ganz leicht in der Theorie herleiten und hatte ich doch mal Probleme oder Fragen konnte ich immer auf einen guten Rat von Onkel sowie Bruder und Belegschaft vertrauen. Abgesehen davon wurden mir sehr viele theoretische Kenntnisse in der Berufsschule und überbetrieblichen Kursen vermittelt.“

Einstellen von Radar/Kameraassistenzsystemen, Karosseriearbeiten aller Art, Fahrzeuge elektronisch vermessen, Oldtimer-Restauration: Nils Valentin Kunz habe den Schweißkurs der HWK als Bester abgeschlossen. Sein Abschlusszeugnis der Berufsschule zeigt die Note 1,12.