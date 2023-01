Karstadt Memmingen: Die Beschäftigten bleiben zuversichtlich

Noch steht nicht fest, welche Häuser die insolvente Kaufhauskette schließen wird. Die Mitarbeitenden in Memmingen haben dennoch die Spielzeugabteilung umgebaut.

20.01.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Noch gibt es keine Gewissheit für die Mitarbeitenden in den Filialen der insolventen Warenhauskette Karstadt Galeria Kaufhof, ob ihr Standort erhalten bleibt. Der Gesamtbetriebsrat des Konzerns hatte Mitte Dezember davor gewarnt, dass bis zu 90 der 131 Filialen von der Schließung bedroht seien. „Wir werden uns von Häusern trennen, die dauerhaft Verluste schreiben. Wie viele das sein werden, steht noch nicht fest“, sagte jetzt der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Das lässt die Beschäftigten in der Memminger Karstadt-Filiale weiter hoffen, denn das Haus schrieb in der Vergangenheit schwarze Zahlen.

