Festakt in der Kartause Buxheim: Grund ist eine Rückkehr nach über 60 Jahren

Nach langer Zeit stehen zwei barocke Altäre wieder in der Kirche der Klosteranlage. Warum das ein wichtiger Schritt ist und wieso viel Arbeit dahintersteckt.

27.04.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Diese Geschichte nimmt ihren Anfang beim Umbau des Klostermuseums Ottobeuren – und setzt einen Schlusspunkt in Buxheim: Denn mit der Rückkehr zweier Altäre, die vor vielen Jahrzehnten zu den Ottobeurer Benediktinern ausgelagert wurden, ist nun der Rückbau der Kartausenkirche in den Originalzustand vollendet. Vorsitzender Dr. Wolfgang Wettengel und Archivar Martin Hoyer vom Heimatdienst Buxheim schildern, wie es dazu kam.

Weil der Weg hinauf zur Empore über eine schmale, steinerne Wendeltreppe führt und alles andere als barrierefrei ist, wird ein solcher Blick auf die Altäre nur bei Sonderführungen möglich sein. Bild: Verena Kaulfersch

Altäre mussten weichen - und wurden ins Kloster Ottobeuren gebracht

„Die Salesianer Don Boscos haben im Laufe der Jahre einiges verändert, nachdem sie in den 1920er Jahren große Teile der Kartause gekauft hatten“, erklärt Wettengel. So auch auf der Westempore der Bruderchorkirche: Zwei barocke Altäre, die dort standen, mussten 1956 einer großen Orgel weichen. Ein neuer Standort und Platz für die Altäre fand sich laut Hoyer im Kloster Ottobeuren. Bis dort der Museums-Umbau ins Haus stand. „Im Jahr 2020 kam die Anfrage, ob wir die beiden Altäre zurücknehmen würden“, erzählt Wettengel. Das darauffolgende Ja brachte nach Hoyers Worten „eine Riesenarbeit“ mit sich, an der auch er selbst als Restaurator beteiligt war.

Die beiden barocken Altäre - hier der Kreuzaltar - unterscheiden sich in Stil und Materialien von den übrigen in der Kirche. Bild: Verena Kaulfersch

Mit dem Weggang der Salesianer war der Abbau der Orgel und des Holzbodens darunter möglich – zum Vorschein kamen nicht nur der ursprüngliche Plattenbelag aus Naturstein, sondern auch jede Menge Dreck und zum Beispiel Löcher im Mauerwerk, die der Befestigung des Instruments gedient hatten. Der Emporenraum wurde laut Wettengel und Hoyer wieder hergerichtet und neu gestrichen. In ihre Einzelteile zerlegt trafen die Altäre aus Stuckmarmor in Buxheim ein. Dort wurden sie gereinigt, beschädigte Stellen ergänzt und mit Retuschen behandelt, „damit sie wieder eine schöne, gleichmäßige Oberfläche bekommen“, sagt Hoyer. Nun ruhen die Altäre jeweils zur Hälfte auf der Brüstung und auf Unterbauten, sogenannten Mensen. Beide Altäre wurden durch eine im Boden verankerte Eisenkonstruktion gesichert.

Beide Altäre - hier der Marienaltar - werden von Heiligenfiguren gesäumt. Bild: Verena Kaulfersch

Zehn Mitwirkende vom Schreiner über Stuckateure, Orgelbauer und Restauratoren bis zu Steinmetzen waren laut Hoyer in zwei Jahren an den Arbeiten rund um die Restaurierung beteiligt. Noch immer halten die Altäre Fragen bereit. Denn auch wenn sie in Fachpublikationen mit dem Namen Zimmermann und mit der Barockisierung im 17. und 18. Jahrhundert verbunden werden, sagt Hoyer: „Damit haben diese Altäre nichts zu tun. Sie sind von auswärts gekommen.“ Zu deutlich unterscheiden sie sich in Stil und Material von den anderen Altären.

Heiligenfiguren der beiden Altäre in Buxheim werfen Fragen auf

Ein Rätsel geben auch die Heiligen Antonius, Franziskus, Nikodemus und Josef von Arimathäa auf. Jeweils als Figurenpaar flankieren sie die Altäre. Sie wenden aber den Blick und den Kopf vom zentralen Altarbild ab – „normalerweise sind die Figuren zum Geschehen hin ausgerichtet“. Für Hoyer ein Indiz dafür, dass die Figuren später hinzukamen: „Wahrscheinlich haben sie ihren Ursprung anderswo, standen zum Beispiel in einer Kapelle“, sagt er und weist auf die Form eines Sockels hin, die nicht zur Standfläche am Altar passt. Forschungswillige sind dem Heimatdienst also willkommen.

Warum nur wenige diese Altäre in der Kartause Buxheim zu sehen bekommen

Weil nur eine schmale Wendeltreppe hinauf zur Empore führt, werden die Altäre nur bei Sonderführungen gezeigt. Immerhin sind die Schauseiten aber vom Kirchenraum aus zu sehen. Dort hängen nun auch zwei Tafelgemälde, die zuvor nicht für die Öffentlichkeit zugänglich waren. Auf einem davon, entstanden vermutlich 1603 und damit 200 Jahre nach der Kartausengründung, hat Caspar Sichelbein „Die Verklärung des heiligen Bruno“, des Ordensgründers, dargestellt. Im unteren Teil sind die Iller samt Flößerei sowie das Umland mit Bauernhöfen und Wäldern zu sehen – und mittendrin die Kartause. Aber anders, als man sie heute kennt: „Zu sehen ist die spätgotische Bausubstanz, also der Zustand vor der Barockisierung“, erklärt Hoyer. Das zweite große Bild schuf um 1615 Hans Conrad Sichelbein. Er verewigte als Stifter die Augsburger Patrizierfamilie Gossenbrot.

Erstmals für die Öffentlichkeit zu sehen ist ein Tafelgemälde von Caspar Sichelbein dem Älteren, das „Die Verklärung des heiligen Bruno“ und darunter die Kartause zeigt – so, wie sie einst vor der Barockisierung aussah. Bild: Verena Kaulfersch

