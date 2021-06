Memminger Trinkwasser weiterhin auf dem Prüfstand

Das Gesundheitsamt und die Stadtwerke geben noch keine Entwarnung für das Trinkwasser in Amendingen. Wie lange es dauert, bis keine Keime mehr im Wasser sind.

16.06.2021 | Stand: 15:10 Uhr

Noch keine Entwarnung für das Trinkwasser in Amendingen: Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt werden nun vier Tage lang an ausgewählten Stellen Wasserproben entnommen, um die Qualität zu überprüfen. „Wenn die Proben vier Tage in Folge keine Verunreinigungen aufweisen, gibt es wieder grünes Licht für die Amendinger“, sagt Peter Domaschke, der Leiter der Stadtwerke Memmingen. Im Moment wird die Versorgung des Stadtteils über die Innenstadt gewährleistet. Bei einer Routineuntersuchung wurden im Ortsteil Amendingen coliförmige Keime (Enterokokken) festgestellt. Das Wasser muss vor Gebrauch abgekocht werden.

