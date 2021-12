Kein Feuerwerk und keine Ansammlungen erlaubt

Wegen Corona gelten zum Jahreswechsel wieder besondere Regelungen in der Memminger Altstadt.

31.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es an Silvester in der Memminger Altstadt – auch wegen der Corona-Pandemie – besondere Regelungen geben. Der Verkauf von Pyrotechnik der Kategorie F2 vor Silvester ist auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verboten. Trotzdem haben manche vielleicht noch alte Feuerwerkskörper aufgehoben. Zum Schutz der historischen Gebäude ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern in der Memminger Altstadt aber an Silvester und Neujahr – wie in anderen Jahren auch – verboten. Dazu hat die Stadt Memmingen eine Allgemeinverfügung erlassen, bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder.

Auch in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altersheimen sind Raketen gesetzlich verboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das generelle Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 in der Altstadt gilt auch auf Privatgrundstücken.

Feuerwerkskörper der Kategorie F1, das sogenannte „Jugendfeuerwerk“ oder „Tischfeuerwerk“ wie zum Beispiel Knallerbsen oder Wunderkerzen, dürfen dagegen auch in diesem Jahr von Personen über zwölf Jahren gekauft und auch abgebrannt werden.

Nicht mehr als zehn Personen in der Memminger Alstadt

Zudem weist die Stadt darauf hin, dass zwischen dem 31. Dezember, ab 15 Uhr, und dem 1. Januar, bis 9 Uhr, Ansammlungen von mehr als zehn Personen in der Memminger Altstadt untersagt sind. Das gilt für die Bereiche innerhalb der Umgrenzung von Königsgraben, Am Kuhberg, Am Lug in‘s Land, Zollergraben, Grünanlage Kohlschanze, Kohlschanzstraße, Bahnhofstraße und Mulzergraben. Verstöße gegen die Allgemeinverfügung können laut der Stadt mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Lesen Sie auch

Von Lindau nach Bregenz Darf ich Böller und Raketen in Österreich kaufen? Das sagt die Polizei

Die Besonderheiten der Silvesternacht bringe es mit sich, dass typischerweise häufig auch spontan Ansammlungen in gelöster Stimmung, auch zwischen einander zuvor fremden Personen, erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung. So positiv spontane Freude und daraus resultierende - friedliche - spontane Feiern und Zusammenkünfte außerhalb der derzeitigen Pandemie auch seien: Unter den derzeitigen Bedingungen der Pandemie sei dieses Verhalten in besonderer Weise geeignet, die Dynamik des Infektionsgeschehens zu vergrößern.

Stadtverwaltung rechnet mit erhöhtem Besucheraufkommen in der Innenstadt

Der durch diese Allgemeinverfügung definierte Innenstadtbereich umfasst nahezu alle publikumsträchtigen Plätze im Stadtgebiet von Memmingen, insbesondere den Markt-, Theater- und Schrannenplatz sowie den Wein- und Roßmarkt. Dort kommt es nach bisherigen Erfahrungen der Stadt regelmäßig zur Ansammlung von Personengruppen. So sei durch die Vielzahl von Gastronomiebetrieben in der Innenstadt in der Silvesternacht mit einem erhöhten Besucheraufkommen zu rechnen. Die Gaststätten konzentrieren sich dabei nicht nur auf die genannten Plätze, sondern verteilen sich auch in kleine Seitenstraßen, sodass auch dort Ansammlungen möglich seien. Der festgelegte Bereich schließe daher auch das weitere Umfeld der publikumsträchtigen Plätze mit ein.

Aktuelle Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie hier.