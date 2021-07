Keine Pflicht für Bürgerversammlungen

Ob in den Gemeinden in diesem Jahr Bürgerversammlungen stattfinden werden, liegt laut bayerischer Gemeindeordnung wegen der Pandemie im Ermessen des jeweiligen Bürgermeisters. Bilder wie dieses von einer früheren Versammlung in Erkheim, auf dem die Zuhörer dicht an dicht nebeneinandersitzen, wird es aber in jedem Fall nicht gegeben. Denn auch für Bürgerversammlungen ist ein Hygienekonzept verpflichtend.