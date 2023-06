Abriss von Kempter Hof in Memmingen: Erneute Planänderung sorgt für Diskussion

Der Kempter Hof in Memmingen soll durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Nun hat der Eigentümer noch Änderungswünsche. Die stoßen beim Stadtrat auf Kritik.

19.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Jahrelang hatte der Kempter Hof im Memminger Stadtrat für Gesprächsstoff gesorgt. Das Gasthaus am Rande der Altstadt soll abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Im August 2020 hatte der Stadtrat in einer Sondersitzung schließlich mit knapper Mehrheit dem Bauvorhaben zugestimmt. Der Genehmigung ging ein jahrelanger Streit voraus. Doch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses war der Neubau wieder Thema. Denn der neue Eigentümer hatte noch ein paar Änderungen beantragt, was erneut zu einer kontroversen Diskussion führte. Der Punkt wurde am Ende von der Tagesordnung abgesetzt. Nun soll es einen Vorort-Termin geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.