Nach jahrelangem Hin und Her: Nun wird der Kempter Hof in Memmingen abgerissen

Das jahrelange Hin und Her ist beendet: Der Kempter Hof in Memmingen hat einen neuen Eigentümer. Der will das Wirtshaus 2023 abreißen und eine Wohnanlage bauen.

15.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Kempter Hof am Rande der Memminger Altstadt wird abgerissen. Viele Jahre beschäftigte dieses Thema die Stadt, nun soll es losgehen. Ersetzt wird das ehemalige Gasthaus durch ein Gebäude mit neun Wohnungen. Abriss und Bauarbeiten sollen im Laufe des kommenden Jahres beginnen, wie unsere Redaktion jetzt erfahren hat.

Der Kempter Hof war einige Jahre ein Politikum in Memmingen: Drei Mal lehnte der Stadtrat die Bebauungspläne der damaligen Eigentümerin ab, unter anderem, weil Größe und Optik des geplanten Gebäudes nicht in die Umgebung passten. Erst im vierten Anlauf, im Sommer 2020, stimmte der Bauausschuss knapp dafür, dass die Eigentümerin, die Memmingerin Gabriele Breher, ihre Pläne umsetzen darf. Wenig später genehmigte sie auch der Stadtrat. Passiert ist dann aber nichts mehr.

Nun ist das lange Hin und Her um den Kempter Hof beendet. 2023 soll das alte Wirtshaus abgerissen und das Mehrfamilienhaus gebaut werden, bestätigt Josef Kurz unserer Redaktion. Er ist Geschäftsführer des Memminger Unternehmens Kurz Bauträger GmbH und Co. KG, das neuer Eigentümer des Grundstücks ist. An den Plänen, denen der Stadtrat im August 2020 zustimmte, habe sich nichts geändert. Und es liege auch noch die Baugenehmigung vor, die seit dem Stadtratsbeschluss 2020 gilt. Sie ist nicht davon abhängig, wem das Grundstück gehört, sagt Kurz.

Das alte Wirtshaus mit dem markanten blauen Erdgeschoss wird abgerissen, dort soll im Jahr 2023 ein Neubau mit neun Wohnungen entstehen Bild: Andreas Berger

Das ist geplant:

Weiterhin ist also dies geplant: Neun Wohnungen zwischen 53 und 108 Quadratmetern und mit zwei bis drei Zimmern, jede Einheit werde eine Terrasse oder einen Balkon haben, einige Wohnungen sollen mit einer Galerie ausgestattet werden. Beheizt werden sollen die Räume entweder durch eine Pelletheizung im Keller oder durch Wärmepumpen. Sechs Stellplätze wird es auf dem Hof geben. Bei neun Wohnungen müssten eigentlich zwölf Stellplätze für Autos angelegt werden. Doch die fehlenden sechs wurden bei der Stadt abgelöst – mit jeweils 3900 Euro. Das ist bereits geschehen, sagt Josef Kurz. Die Stadt muss mit dem Geld Parkplätze an einer anderen Stelle schaffen.

Wegen Bäumen vor Gericht

Die neue Wohnanlage soll auf dem westlichen Teil des Grundstücks gebaut werden, also direkt an die Kempter Straße. Die alten Kastanien auf dem östlichen Teil des Geländes würden also durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden, sagt Daniel Friedrich, Bauleiter der Firma Bauträger Kurz. Und auch durch die Autos, die auf den sechs Stellplätzen im ehemaligen Biergarten stehen werden, würden die Kastanien und deren Wurzeln nicht in Mitleidenschaft gezogen. Diese alten Bäume waren bis 2020 immer wieder Thema im Stadtrat. Die Stadt wollte nicht zulassen, dass alle acht Kastanien für einen Neubau gefällt werden. Der Fall wurde auch vor Gericht verhandelt: 2013 bekam die Stadt vom Verwaltungsgericht Augsburg recht, später hob der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nach einer Beschwerde der Eigentümerin das Urteil auf. Und zwar mit der Frage an die Stadt, warum die Kastanienbäume am Kempter Hof erhalten werden sollen, während für andere Bäume in der Umgebung kein Verbot gelte, sie zu fällen. 2017 wurde aus diesem Grund die Baumschutzverordnung beschlossen. (Lesen Sie auch: 600 Bürger warten in Memmingen auf einen Bauplatz)

Lesen Sie auch

Bauvorhaben sind dem Buchloer Stadtrat zu massiv und zu gefährlich Bauen in Buchloe

Die damalige Eigentümerin änderte die Pläne. Am Ende durften drei Bäume gefällt werden, was 2020 auch geschehen ist. Sie mussten weichen, weil der Neubau größer werden sollte als das alte Wirtshaus. Noch heute liegen die Überreste der Bäume an der Stelle, wo sie gefallen sind. Die restlichen fünf Kastanien müssen aber erhalten bleiben.

Bauzeit soll 16 Monate dauern

Sobald alle Verträge mit Baufirmen unterzeichnet sind und so auch die Kosten feststehen, will das Unternehmen Bauträger Kurz alle Wohnungen zum Kauf anbieten, sagt Josef Kurz. Ob die Käufer dann selbst einziehen oder sie vermieten, bleibe ihnen überlassen.

Baubeginn soll erst im Laufe des kommenden Jahres sein, weil sich bis dahin die Preise im Baugewerbe stabilisiert haben, hofft der Geschäftsführer. Seine Rechnung: Wegen der derzeit hohen Preise für Handwerksfirmen und Material gehe allmählich die Zahl der Aufträge zurück. Dadurch werde die Kostenexplosion gestoppt. Nächstes Jahr könne also zu etwas normaleren Kosten gebaut werden. Die Bauzeit soll etwa 16 Monate betragen. Eine Stellungnahme der damaligen Eigentümerin haben wir nicht bekommen.