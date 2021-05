Kentucky Fried Chicken kommt nach Memmingen

Memmingen bekommt ein neues Fast-Food-Restaurant: Das US-amerikanische Unternehmen Kentucky Fried Chicken (KFC) will in der Stadt bauen.

Das US-amerikanische Unternehmen Kentucky Fried Chicken (KFC) will an der Ecke Donaustraße/Dr.-Karl-Lenzstraße bauen - dort, wo jetzt die Freie Tankstelle Kaufmarkt auf dem Gelände des Feneberg-Marktes steht. Die Tankstelle wird abgerissen.

Einstimmig befürwortet hat der Bauausschuss des Memminger Stadtrates den Neubau des Schnellrestaurants mit Drive-in-Ausgabe an dieser Stelle. „Wir wollen mit der Genehmigung unserer Jugend einen Gefallen tun“, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder zu der Bauvoranfrage.

30 Meter hohe Werbung von KFC-Restaurant in Memmingen abgelehnt

Abgelehnt wurde allerdings die Errichtung eines 30 Meter hohen Werbepylons. „Die höchste vergleichbare Werbeanlage im Gewerbegebiet Amendingen ist der 20 Meter hohe Werbepylon der Firma Bauhaus“, erläuterte Bauamtsleiter Fabian Damm. Diese Anlage sei schon sehr dominant und deshalb solle die KFC-Werbung sie nicht noch überragen und ebenfalls nur 20 Meter hoch werden. Eine Skizze des geplanten einstöckigen Schnellrestaurants samt Pylon machte offensichtlich, dass er auch in Relation zum Baukörper überdimensioniert ist. Das betrifft auch die Größe des Banners mit dem KFC-Schriftzug. Eine weitere Auflage des Bauamtes ist deshalb, es um ein Drittel zu verkleinern. (Lesen Sie auch: Alarmstufe Rot für den Einzelhandel im Allgäu - diese Wege sollen aus der Krise führen)

Laut Damm hat sich KFC bereits dazu bereit erklärt, den Bauantrag entsprechend zu ändern. Baurechtlich steht der Errichtung des Fast-Food-Restaurants nichts entgegen, da ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1982 Schank- und Speisewirtschaften in dem Industriegebiet erlaubt. Auch die beantragten Öffnungszeiten täglich von 10 bis 23 Uhr winkte der Bauausschuss durch. Die nächsten Wohngebäude befinden sich etwa 290 Meter entfernt in der Keltenstraße, eine Lärmbelästigung kann also ausgeschlossen werden.

Weltweit über 20.000 KFC-Restaurants

KFC gehört laut eigenen Angaben mit über 20.000 Restaurants zu den weltweit größten Restaurantketten. Spezialisiert ist sie auf Geflügelgerichte, die bis heute nach dem Rezept des Gründers Harland D. Sanders zubereitet werden, mit einer Mischung aus elf Gewürzen und Kräutern. Dieses Rezept gilt als eines der berühmtesten und bestgehüteten Industriegeheimnisse. Wann Eröffnung in Memmingen sein könnte, ist noch unklar.

