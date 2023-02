66-Jähriger im Unterallgäu tot aufgefunden

In Kettershausen im Unterallgäu ist ein 66-Jähriger gestorben. Sein Neffe hatte ihn im Januar angegriffen und verletzt. Besteht laut Polizei ein Zusammenhang?

Der 66-Jährige, der in der Nacht des 23. Januar 2023 von seinem Neffen in Kettershausen (Kreis Unterallgäu) angegriffen wurde, ist gestorben. Wie die Polizei mitteilt, haben Angehörige den Mann am 13. Februar leblos im Bett seiner Wohnung gefunden.

Der 25-jährige Neffe des Mannes soll ihn Ende Januar erpresst und im Schlaf angegriffen haben. Der 66-Jährige erlitt bei dem Angriff laut Polizei eine erhebliche Kopfverletzung. Sein Neffe sitzt mittlerweile in U-Haft.

Ketterhausen: 66-Jähriger tot aufgefunden

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Diese ergab allerdings keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Verletzungen und dem Tod des Mannes. Als Todesursache wurde eine innere Ursache festgestellt.

Hinweise für eine Fremdeinwirkung die zum Tod geführt haben könnten, ergaben sich für die Ermittler bislang ebenfalls nicht.

