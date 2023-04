Schwelbrand in Biogasanlage in Kettershausen

In Kettershausen im Unterallgäu rückt die Feuerwehr am Donnerstag zu einer Biogasanlage aus. Es handelte sich um einen Schwelbrand.

27.04.2023 | Stand: 21:33 Uhr

Am Donnerstag hat es in Kettershausen (Kreis Unterallgäu) einen Schwelbrand in einer Biogasanlage gegeben. Gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert, teilen die Beamten mit. Ersten Informationen zufolge kam es wegen eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr sperrte das Gebiet weiträumig ab. Den Einsatzkräften gelang es, die Rauchentwicklung zu unterbinden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Polizei kann zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben zur Höhe des Sachschadens machen. Die freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren mit 100 Kräften im Einsatz. Zudem waren sechs Rettungskräfte, das THW und die Polizei vor Ort.

