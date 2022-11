Dass Kentucky Fried Chicken in Memmingen eine Filiale öffnen wird, steht schon länger fest. Nun gibt es weitere Details.

23.11.2022 | Stand: 13:15 Uhr

KFC, das steht für Kentucky Fried Chicken, kommt nach Memmingen. Der Bauausschuss des Stadtrates hatte dem Neubau bereits im vergangenen Jahr zugestimmt.

Nun ist auch klar, wann das Schnellrestaurant mit Drive-in-Schalter eröffnen soll: voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das US-amerikanische Unternehmen will die Filiale an der Dr. Karl Lenz Straße 6 bauen, wo derzeit eine Tankstelle steht.