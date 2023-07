KFC in Memmingen feiert noch diese Woche Eröffnung

Der Eröffnungs-Termin des KFC in Memmingen steht: Die Kentucky Fried Chicken-Filiale in der Dr.-Karl-Lenz-Straße öffnet in den kommenden Tagen.

03.07.2023 | Stand: 08:12 Uhr

Wann eröffnet der KFC in Memmingen? - Jetzt gibt es eine exakte Antwort auf diese Frage. Denn wie das Unternehmen auf Social Media und großflächigen Werbeplakaten mitteilt, steht der Termin fest.

Die Kentucky Fried Chicken-Filiale in Memmingen feiert am 7. Juli 2023 ihre Eröffnung. Ab 11 Uhr am Freitagvormittag sollen erstmals frittierte Hähnchenteile und Pommes über die Theke in der Dr.-Karl-Lenz-Straße in Memmingen gehen.

KFC Memmingen: Öffnungszeiten stehen fest

Auch die Öffnungszeiten für den KFC in Memmingen stehen fest. Geöffnet hat das Schnellrestaurant an sieben Tagen in der Woche.

Montag: 11 - 23 Uhr

Dienstag: 11 - 23 Uhr

Mittwoch: 11 - 23 Uhr

Donnerstag: 11 - 23 Uhr

Freitag: 11 - 01 Uhr

Samstag: 11 - 01 Uhr

Sonntag: 11 - 23 Uhr

Die Bauarbeiten für die neue Filiale von Kentucky Fried Chicken (KFC) in Memmingen hatten erst im Februar 2023 begonnen. Noch zu Beginn des Jahres stand an der Stelle unweit des Feneberg-Marktes eine Tankstelle. Nach deren Abriss wurde das neue KFC-Gebäude im Eiltempo errichtet.

Im Eiltempo wurde die neue KFC-Filiale in Memmingen 2023 errichtet. Nun steht die Eröffnung an. Bild: Thomas Weigert (Archiv)

Der neue KFC in Memmingen hat einen Drive-in-Schalter samt Durchfahrt und eine Terrasse. Sie umfasst 88 Quadratmeter, insgesamt hat das Gebäude eine Gesamtfläche von 330 Quadratmetern. Mitglieder des Memminger Stadtrates hatten den Plänen bereits 2021 zugestimmt.

KFC in Memmingen als weiteres Fast-Food-Restaurant im Gewerbegebiet-Nord

Rund um das Gewerbe- und Einkaufsgebiet im Memminger Norden gibt es bereits eine Vielzahl weiterer Fast-Food-Restaurants - unter anderem McDonalds in der Rudolf-Diesel-Straße und Burger King in der Dr.-Lauter-Straße.

Zudem gibt es mehrere Döner-Angebote, Imbisswagen und asiatisches Essen. Auch beim neuen Rewe-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße (ehemals V-Markt) soll es künftig weitere Imbisse geben, darunter eine "Subway-Filiale". Die Sanierungs- und Umbauarbeiten in dem Gebäude sollen Ende 2023/Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Neuer KFC in Memmingen: Was steckt hinter Kentucky Fried Chicken?

KFC geht auf den Firmengründer Harland D. Sanders zurück. 1930 eröffnete er erstmals ein Restaurant. Mutterkonzern "Yum! Brands" mit Sitz in Louisville, Kentucky, betreibt eigenen Angaben zufolge über 41.000 Restaurants in mehr als 125 Ländern.