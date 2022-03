Kiesabbau bei Frechenrieden sorgt für Diskussionen

Die Firma, die bei Frechenrieden Kies gewinnt, will die Grube mit Aushubmaterial an das ursprüngliche Geländeniveau anpassen. Was die Gemeinderäte dazu sagen.

03.03.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Bereits vor einem Jahr genehmigte der Gemeinderat von Markt Rettenbach der Firma Hans Steidele GmbH den Abbau von Kies auf einem sechs Hektar großen Grundstück östlich von Frechenrieden. Nun hat die Firma beantragt, die Grube anschließend nach und nach mit undenklichem Aushubmaterial bis zur Geländeoberkante wiederzuverfüllen. Das wurde vom Gremium mit 8:7 Stimmen befürwortet. Weil der Bauherr auf dem rekultivierten Gelände später jedoch eventuell eine Photovoltaik-Anlage errichten möchte, löste dies im Rat eine lebhafte Grundsatz-Debatte aus.

Am 11. Februar 2021 war der Firma der Abbau genehmigt worden – mit der Auflage, nach der Ausbeute zur Rekultivierung auf der Sohle 50 Zentimeter Oberboden und Aushub-Material aufzubringen. Mit dem Änderungsantrag nun soll die Grube aber mit unbedenklichem Material komplett wiederverfüllt und im oberen Bereich eineinhalb Meter Abraum beziehungsweise Oberboden eingebaut werden. So soll das Gelände in etwa wieder die ursprüngliche Höhe erreichen. Laut Bürgermeister Martin Hatzelmann sei dies „für die spätere Nachnutzung durchaus sinnvoll, egal, was darauf entstehen wird oder kann“. Der Antragsteller habe zudem angekündigt, eventuell eine PV-Freiflächenanlage installieren zu wollen.

Gemeinderat befürchtet zusätzliche Verkehrsbelastung

Markträtin Karin Bernhard sieht darin nur Nachteile für die Gemeinde: „Was haben wir für einen Vorteil, wenn in der Grube mehr verfüllt wird – außer einer zusätzlichen Verkehrsbelastung?“ Der Gemeindechef sieht zwar keinen direkten finanziellen Vorteil. „Gesamtwirtschaftlich“ sei die Verfüllung aber zu begrüßen, weil bauwillige Bürger aus der näheren Umgebung dort ihren Aushub ortsnah unterbringen könnten: „Ein Vorteil, der aber nicht exakt irgendwo beziffert werden kann.“ Aufgefüllt könne die Fläche zudem einer „besseren Nachnutzung zugeführt werden, als wenn nur eine Mulde oder ein Loch entsteht“.

Rat Heinz Bader sprach sich dafür aus, dass das ursprüngliche Niveau wieder hergestellt wird: Durch den Bau des Hochwasserdamms in Sontheim gingen nämlich viele wertvolle landwirtschaftliche Flächen verloren. Unmittelbar neben der Grube arbeite ein Landwirt, der diese Flächen vermutlich dringend brauche. Roland Enderle dagegen sah das anders: „Die Fläche wird vermutlich hinterher nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden.“ Die Wahrscheinlichkeit sei ziemlich groß, „dass hinterher wieder PV oder irgendwas draufgeklatscht wird“. Ihm würde es daher wesentlich besser gefallen, wenn die PV-Anlage in der Senke steht. Auf ebener Fläche sehe die Anlage aus wie ein Fremdkörper in der Landschaft.

Kommt eine Photovoltaik-Anlage?

Gerhard Basler meinte, dass die Grube eh mit einem Wall und einer Bepflanzung versehen werden müsse. Eine Photovoltaik-Anlage würde dann auch nach einer kompletten Befüllung hinter dem Wall verschwinden. Peter Koller empfindet eine PV-Anlage ohne Wall, nur mit einer umgebenden Hecke wesentlich schöner.

Lesen Sie auch

Energie Bundesministerien wollen Solar-Offensive auf dem Acker

Laut Bürgermeister könne die Gemeinde erst im Rahmen des Bebauungsplanes und bei einem späteren Bauantrag für eine PV-Anlage „steuernd eingreifen und bestimmte Vorgaben machen, wie die Eingrünung gestaltet werden muss“. Beim jetzigen Antrag auf Wiederverfüllung könne man diesbezüglich noch keine Vorgaben machen.

Und bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum Zwecke des Baus einer PV-Anlage könne man dem Betreiber zur Auflage machen, dass es zu einer „bestimmten Form der Bürgerbeteiligung“ kommen müsse, sagte Hatzelmann. Es gebe sicherlich Möglichkeiten, dass auch die Gemeinde vom Gewinn der PV-Anlage partizipiert.

Lesen Sie auch: Kieswerk im Darast: Mit der Sonne Energie tanken