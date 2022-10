Mehrere Kinder in Memmingen angesprochen - Polizei fasst Verdächtigen

In den letzten Tagen wurden im Raum Memmingen immer wieder Kinder von einem Fremden angesprochen. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen gefasst.

In den vergangenen Tagen hat ein fremder Mann mehrere Kinder im Raum Memmingen in Bereich von Schulen angesprochen. Die Polizei hat deshalb umfangreiche Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen in die Wege geleitet, teilen die Beamten mit.

Dank der polizeilichen Maßnahmen und dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten die Beamten am Donnerstagnachmittag einen Tatverdächtigen im Bereich Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) stellen. Dabei konnten sie ihre Erkenntnisse und die Zeugenbeobachtungen in Einklang bringen.

Kinder angesprochen: Polizei Memmingen ermittelt weiter

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen ortsansässigen 73-Jährigen. Nachdem die Beamten "diverse Folgemaßnahmen" getroffen haben, entließen sie ihn wieder. Nähere Angaben dazu wollte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion nicht machen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall laufen. Die Polizei Memmingen bleibt weiterhin wachsam.

